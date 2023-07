Rodinné řeznictví z Loun překvapilo chytrým placením. Systém si pochvalují i senioři

Mít otevřenou hlavu nápadům vyplácí, zvlášť ve světě podnikání. Své o tom ví i Daniel Stříbrný, majitel rodinného řeznictví z Loun, který si ve svém obchodě všimnul dlouhých front, jež mu často odrazovaly další zákazníky. Díky zavedení bezobslužného systému plateb nyní šetří čas zákazníků i personálu. Zaplacení voňavých uzenin nebo čerstvého masa zde vyřídíte během chvilky a na pár kliknutí. Za budování pozitivního zákaznického zážitku si nyní dokonce prodejna zasloužila ocenění v rámci soutěže Visa Czech Top Shop.

Daniel Stříbrný se k rodinnému podnikání připojil před více než dvaceti lety. V masném průmyslu se však pohyboval prakticky odmalička. Jeho tatínek byl řezník, on si vybral stejnou cestu a vyučil se stejnému povolání. „Podnikali jsme tady spolu v Lounech od roku 2000. V roce 2006 otec bohužel zemřel, tak jsem převzal kormidlo a do vedení firmy jsem se pustil sám,“ popisuje podnikatel ze severu Čech. Sám na to ale tak úplně není. Na chodu obchodu i výroby se podílí velká část rodiny Stříbrných: „Máma, sestra, druhá sestra, já, švagr…7 členů rodiny!“ vypočítává Daniel na prstech všechny příbuzné, kteří za společným byznysem stojí. Každý z nich má v podniku svou roli a společně tvoří dobře fungující tým.

Prodavačkám pomáhají technologie

Lidé si k nim nejraději chodí pro párky, sekanou nebo šunku. „V nabídce toho máme mnoho. Kromě masa a uzenin u nás zákazníci najdou i jiné potraviny, které by se jim mohly hodit k nedělnímu obědu,“ usmívá se majitel. Až 70 procent produktů vystavených na prodejně si přitom vyrábějí sami. Součástí obchodu jsou tedy i rozlehlé prostory pro výrobu vybavené těmi nejmodernějšími stroji. Sám majitel vstává každý den ve dvě hodiny ráno, aby zákazníci na pultu našli čerstvé zboží té nejlepší kvality.

A moderními technologiemi je vybavena i samotná prodejna – najdeme v ní totiž hned několik speciálních samoobslužných platebních kiosků. Jejich cílem je ušetřit čas strávený obsluhou jak personálu, tak zákazníkům. „Realizace tohoto nápadu byla založena na recenzích zákazníků, kteří k nám chodili. Tím, jak stáli za sebou, tvořila se neustále fronta a stávalo se nám, že když toto někdo viděl zvenku, rozhodl se jít raději jinam, protože nemohl tak dlouho čekat na obsloužení. I když by k nám šli jinak rádi. Snažil jsem se tedy najít řešení, aby se naše prodavačky mohly věnovat pouze obsluze u pultu. Ukázalo se, že to při placení může dobře fungovat i bez personálu,“ pokračuje ve vyprávění.

Zákazníci si na novou metodu plateb rychle zvykli a oceňují její jednoduchost: „Chodím sem ráda. Samozřejmě jsem se nejdříve musela s terminály seznámit, ale teď už nad tím ani nepřemýšlím a zaplatím vždy úplně bez problémů. Určitě je nákup potom rychlejší,“ prozradila jedna ze zákaznic přímo u kiosku.

Na prodejně je vždy k dispozici někdo, kdo případně tápajícímu zákazníkovi s platbou ochotně pomůže. „Jsme rádi, že si lidé tento systém pochvalují. A to i senioři. Spoustu z nich k nám chodí pravidelně a berou to úplně normálně. Stačilo jim to párkrát ukázat a oni jej nyní používají s úsměvem. Pro nás je důležité, že jsme zkrátili dobu čekání, a můžeme tak zákazníkům nabídnout rychlejší odbavení. Například před svátky je toto obzvlášť ceněno,“ chválí si Daniel Stříbrný.

Stříbrní dosáhli na zlato v soutěži Visa Czech Top Shop

Nejen za inovativnost, ale také příjemný design prodejny a přívětivý personál obdržela prodejna ocenění Visa Czech Top Shop za měsíc duben. Soutěž každý měsíc hodnotí vybrané kamenné prodejny, a motivuje tak podnikatele všech druhů a velikostí k zajišťování toho nejlepšího zákaznického zážitku: „Pro zákazníky by nakupování mělo být radost a z obchodů by si kromě zboží měli odnášet také pozitivní zkušenost a chuť se vrátit. Těší mě, že potkáváme stále více prodejen, které nejen hledí na pohodlí a spokojenost zákazníků, ale snaží se pro ně vymyslet i něco navíc. Rodinné řeznictví Stříbrných je jedním příkladem z mnoha a jsme nadšeni, že jsme jej mohli zařadit na finálovou listinu soutěže Visa Czech Top Shop 2023, protože téma moderních způsobů placení je nám ve společnosti Visa samozřejmě blízké,“ prozradil Josef Kunčar, který je ve společnosti Visa zodpovědný za vztahy s obchodníky.

„Ocenění Visa Czech Top Shop pro nás moc znamená. Nejen pro mě, ale pro celou mou rodinu i personál, kterým moc děkuji za podporu a trpělivost. Jeden bez druhého bychom podnik nevybudovali a jsem zvědavý, kam až to společně dotáhneme,“ uzavírá vyprávění Stříbrný.

Vítězem dubnového kola soutěže Visa Czech Top Shop za měsíc duben získává rodinné řeznictví Stříbrný z Loun.