Hanácký Grunt je nejlepší prodejnou v kategorii Česko platí kartou

Bezhotovostní platby jsou dnes téměř standardem ve velké části prodejen a ochota zákazníků platit hotově se postupem času zmenšuje. Zvláště pro drobné obchodníky a začínající podnikatele může být zprvu začlenění možnosti platit kartou složitější. To se snaží změnit program Česko platí kartou probíhající pod záštitou Ministerstva průmyslu ve spolupráci se soutěží Visa Czech Top Shop.

Reklama

V prvním pololetí roku 2023 se na prvním místě v kategorii „Nejlepší prodejna“ umístila prodejna farmářských produktů Hanácký Grunt nedaleko Litovle. Ocenění si přímo na místě převzala předsedkyně představenstva ZD Unčovice Milada Rašková Měsícová.

„Jsme velký podnik, máme 6600 hektarů a 170 zaměstnanců. Zaměřujeme se na tradiční zemědělství, chováme krávy na mléko a prasata. Naše produkty následně prodáváme v našem obchodě. Prodejna se nachází v bývalém statku, od toho je název Hanácký Grunt odvozen. Podnik je založený na vzájemné pospolitosti, přátelství a rodině. Známe se mezi sebou od mládí a v prodejně se potkáváme. Mám radost, že se k nám naši zákazníci rádi vrací,“ říká Měsícová.

Udržitelné nakládaní s potravinami

Inspektoři při návštěvě ocenili zajímavý koncept a široký sortiment lokálních farmářských produktů. Díky bezprostřední blízkosti a napojení na zemědělské družstvo je zboží v prodejně vždy maximálně čerstvé, což Hanáckému gruntu přineslo další body v hodnocení. Dále má prodejna od instektorů palec nahoru i za udržitelné nakládání s potravinami – přebytky z prodejny se totiž dále zpracovávají a tím se minimalizuje plýtvání potravinami.

Hanácký Grunt převzal ocenění za nejlepší prodejnu prvního pololetí 2023 v kategorii Česko platí kartou

Zlepšování servisu

Podstatu a výhody programu Česko platí kartou, do kterého se Hanácký Grunt zapojil, přiblížil Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu. „V rámci projektu Česko platí kartou může podnikatel získat platební terminál zdarma až na 12 měsíců. Program Česko platí kartou má dvě zásadní výhody, za prvé má zcela zjevně přínos, co se týče tržeb jednotlivých podnikatelů a za druhé, a to zejména, zvyšuje a zlepšuje servis pro naše občany. O projekt registrujeme velký zájem. Společně s našimi partnery jsme poskytli více než 40 tisíc platebních terminálů. Zároveň mohou podnikatelé v tomto programu získat za zvýhodněných podmínek i platební brány.“

„Hanácký Grunt je skvělou ukázkou toho, že i firma, která není retailerem, dokáže vytvořit fantastický zákaznický zážitek. Jsem rád, že jsme jim dnes mohli předat ocenění Visa Czech Top Shop v kategorii Česko platí kartou,“ uzavírá Jiří Beran, manažer soutěže.

