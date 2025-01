Půjde Itálie ve šlépějích Trumpa? Salviniho Liga navrhuje vystoupení země ze Světové zdravotnické organizace

Italská strana Liga místopředsedy vlády Mattea Salviniho předložila v parlamentu návrh na vystoupení Itálie ze Světové zdravotnické organizace (WHO), informovala místní média. Salviniho strana tak přichází se stejným návrhem, který tento týden oznámil krátce po nástupu do úřadu americký prezident Donald Trump. Podle agentury AFP ale není pravděpodobné, že by návrh Ligy podpořily další strany vládní koalice.

„Příspěvek Itálie se pohybuje kolem 100 milionů eur ročně. Jsem přesvědčen, že by mohly být využity lépe, pro národní zdravotní systém nebo na projekty spolupráce se Spojenými státy,“ řekl na tiskové konferenci jeden z předkladatelů zákona o vystoupení Itálie z WHO senátor strany Liga Claudio Borghi.

Ke schválení vystoupení Itálie z WHO, která je členem této organizace OSN od jejího vzniku v roce 1948, by musely tento krok podpořit další dvě strany vládní koalice - Bratři Itálie (FDI) premiérky Giorgii Meloniové a strana Vzhůru Itálie (Forza Italia) ministra zahraničí Antonia Tajaniho. Mluvčí Meloniové agentuře AFP sdělila, že k tomuto tématu zatím nebylo přijato žádné stanovisko. Podle AFP je také nepravděpodobné, že by návrhy Ligy podpořila Tajaniho proevropská konzervativní strana.

Na Trumpovo rozhodnutí vystoupit z WHO tento týden reagoval mluvčí této organizace Tarik Jašarević, podle něhož WHO doufá, že Trump si tento krok ještě rozmyslí. Spojené státy jsou totiž hlavním přispěvatelem WHO, na jejíž provoz ročně platí asi miliardu dolarů (téměř 25 miliard korun), což je zhruba pětinu jejího rozpočtu.

Trump ale ohlásil vystoupení své země z WHO už za svého prvního působení v úřadu prezidenta, kdy organizaci obviňoval z přílišné náklonnosti k Číně a tvrdil, že WHO špatně zvládla pandemii covidu-19. Vystoupení Trump podepsal v červenci 2020 s tím, že členství USA mělo skončit rok nato. Jeho nástupce Joe Biden ale tento krok zrušil.

WHO má 194 členů a sídlí v Ženevě. Příspěvek České republiky, který se platí z rozpočtu ministerstva zahraničí, na roky 2024 a 2025 činí 3,9 milionu dolarů (zhruba 95 milionů korun).

