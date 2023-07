Počet elektromobilů v Česku stoupá. Tři čtvrtiny jsou firemní služebáky

V prvním pololetí se počet osobních elektromobilů registrovaných v Česku zvýšil proti konci loňského roku o 29 procent na 18 271 vozidel. Téměř čtvrtina ze všech registrovaných byla dovezena do ČR jako ojetá. Celkově nejvíc tuzemských elektromobilů je značky Škoda (3596), dále Tesla (3048) a Volkswagen (2226). Vyplývá to z údajů Centra dopravního výzkumu (CDV).

Celkem 13 953 vozidel bylo podle nich registrováno na firmy, tedy 76,4 procenta. Téměř 40 procent pak bylo registrováno v Praze, následují Středočeský a Jihomoravský kraj.

Čechy láká zlevněná Tesla

U registrací Škody byla 97 procent zastoupena vozidla nová a jen ze tří procent ojetá, u Tesly byl podíl ojetých vozidel 30 procent, u Volkswagenu pak 24 procent. Během uplynulých šesti měsíců evidovala v Česku nejvíce registrací Tesla, a to jak v oblasti nových (786), tak ojetých vozidel (299). Na tento výsledek mělo podle CDV vliv opakované zlevnění této značky.

Vedle osobních aut na elektrický pohon jsou druhou nejpočetnější skupinou motocykly s celkem 9107 registrovanými stroji. Nejrozšířenější v této kategorii je domácí značka Hecht s 2658 motocykly, před Akumoto a Super Soco. V Česku jezdí rovněž 148 elektrických autobusů a téměř 1200 užitkových aut, především dodávek.

Podle aktuálních dat Evropského sdružení výrobců automobilů bylo v zemích Evropské unie v období leden až červen registrováno více než 700 tisíc nových osobních elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o 54 procent. Nejvyšší tržní podíl si elektromobily držely ve Švédsku (37 procent), Finsku (33 procent) a Dánsku (31 procent).

Česká republika skončila v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel mezi zeměmi Evropské unie s 2,6 procenta na předposledním místě. Poslední bylo Slovensko.

