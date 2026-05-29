Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Návrat známé značky. ZOOT má nového majitele. Značku kupuje investiční skupina SPM

Návrat známé značky. ZOOT má nového majitele. Značku kupuje investiční skupina SPM

Zoot.cz se vrací s novým majitelem
ČTK
nst
nst

Módní značka ZOOT mění vlastníka. Ochranné známky a webové domény známého českého e-commerce projektu odkoupila investiční skupina SPM. Ta chce značce vrátit silnou pozici na domácím módním trhu a první konkrétní kroky představit už začátkem podzimu.

Investiční skupina SPM se stala novým vlastníkem ochranných známek a webových domén módní značky ZOOT. Cílem transakce je navázat na silné jméno, které si ZOOT v minulosti vybudoval na českém trhu, a postupně značce dát nový směr.

Noví vlastníci nyní připravují strategii dalšího rozvoje, podobu budoucí nabídky i celkový koncept projektu. ZOOT by se měl v nové podobě opírat o kombinaci známého brandu, zkušeností s e-commerce a modernějšího zákaznického přístupu.

První plány už na podzim

Podrobnosti o budoucnosti značky zatím skupina nezveřejnila. První konkrétní kroky však chce představit už začátkem letošního podzimu.

Zoot.cz

Natland prodává e-shopy s módou, včetně Zoot.cz

Zprávy z firem

Investiční skupina Natland prodává skupinu e-shopů s módou sdružených pod značku Digital People, kam patří například Zoot.cz nebo Bibloo.cz, společnosti Across e-commerce ze skupiny CS Apparel Group. Ta v Česku zastupuje například módní značku Gap, americkou značku Under Armour a českou značku Sam 73.

ČTK

Přečíst článek

„Dlouhodobě hledáme příležitosti, kde dává smysl spojit známou českou značku, silný management a kapitál pro další růst. ZOOT má v České republice stále mimořádně výrazné jméno a věříme, že díky našemu managementu se zkušenostmi z oblasti módy a e-commerce může značka najít nový směr a opět vyrůst ve významný módní projekt,“ uvedl Slavomír Pavlíček, partner investiční skupiny SPM.

O další rozvoj ZOOTu se má v rámci skupiny starat tým kolem e-shopů trenyrkarna.cz a maluna.cz pod vedením Adama Rožánka.

ZOOT jako průkopník módní e-commerce

ZOOT patřil v minulých letech mezi nejvýraznější české módní e-commerce projekty. Na trhu se prosadil nejen samotným online prodejem módy, ale také výrazným marketingem, důrazem na design a inovativním přístupem k zákazníkům.

Značka byla dlouho spojována s moderním pojetím nákupu oblečení na internetu a patřila mezi projekty, které pomáhaly formovat podobu českého módního e-commerce trhu.

SPM posiluje módní portfolio

Investiční skupina SPM se dlouhodobě zaměřuje na české firmy a značky s potenciálem dalšího růstu. V poslední době výrazně posílila právě v oblasti módy a e-commerce.

Do jejího portfolia patří například oděvní značka KARA Trutnov, módní a designový projekt Freshlabels, značka pánské módy FERATT, tradiční fashion brand Pietro Filipi nebo e-commerce projekty společnosti DaniDarx, mezi které patří trenyrkarna.cz, maluna.cz a značky STYX či Nedeto.

Český kapitál pro české značky

SPM Invest působí na trhu od roku 2016 a zaměřuje se na investice do českých firem, nemovitostí a partnerství. Skupina uvádí, že investuje od technologických projektů přes zemědělství až po tradiční značky, a to v řádu desítek milionů až miliard korun.

Podle vlastních údajů dosahují čistá aktiva skupiny 16,6 miliardy korun. SPM se prezentuje jako investor, který nechce pouze spravovat portfolio, ale budovat dlouhodobě udržitelný ekosystém českých firem.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů

SpaceX
ČTK
nst
nst

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.

SpaceX podle zdrojů obeznámených se situací aktuálně počítá při plánované primární veřejné nabídce akcií s oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Bloomberg už v dubnu informoval, že firma původně mířila na hodnotu přesahující dva biliony dolarů.

Cílové ocenění se podle zdrojů upravilo po konzultacích s poradci a investory. Parametry nabídky se však mohou ještě změnit podle zpětné vazby během marketingu IPO.

Největší IPO všech dob

SpaceX chce podle Bloombergu získat až 75 miliard dolarů. Pokud by se plán naplnil, šlo by o největší primární veřejnou nabídku akcií v historii.

Formální marketing nabídky by měl začít nejdříve 4. června, cena akcií by mohla být stanovena už 11. června. Harmonogram se ale podle zdrojů může o několik dní posunout.

Miliardář Elon Musk

Rozkmotření spojenci. Musk reaguje na Trumpovu výhrůžku o rušení dotací

Zprávy z firem

„Ve světle prohlášení prezidenta o zrušení mých vládních zakázek začne SpaceX okamžitě vyřazovat z provozu svou kosmickou loď Dragon,“ uvedl Elon Musk v příspěvku na své síti X. O pár hodin později však vzal své prohlášení zpět.

ČTK

Přečíst článek

Od raket k umělé inteligenci

Investorská prezentace připojená k podání IPO z 20. května podle Bloombergu ukazuje, že SpaceX se snaží představit nejen jako výrobce opakovaně použitelných raket a provozovatel satelitního internetu, ale také jako budoucí hráč v infrastruktuře a službách umělé inteligence.

Firma investorům popisuje i ambice v oblasti orbitálních datových center a uvádí celkový adresovatelný trh ve výši 28,5 bilionu dolarů.

Tržby rostly, firma ale skončila ve ztrátě

SpaceX v roce 2025 vykázala tržby 18,7 miliardy dolarů, oproti 14 miliardám dolarů v roce 2024. Zisk 791 milionů dolarů z roku 2024 se však loni podle podání změnil ve ztrátu 4,94 miliardy dolarů.

V únoru společnost oznámila koupi Muskovy firmy xAI, pod kterou spadá chatbot Grok i sociální síť X. Bloomberg tehdy uvedl, že transakce ocenila SpaceX na jeden bilion dolarů a xAI na 250 miliard dolarů.

IPO povedou největší banky z Wall Street

Nabídku vedou Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase spolu s dalšími bankami. SpaceX, oficiálně Space Exploration Technologies Corp., má podle Bloombergu debutovat na burzách Nasdaq a Nasdaq Texas pod symbolem SPCX.

Související

SpaceX

PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Karel Pučelík: U republikánů není pro protitrumpovskou opozici místo. Na podzim to však může stranu potopit

V USA budou podzimní volby
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

V republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu vítězí jeden trumpovský kandidát za druhým. Odnáší to i dlouholeté tváře a vlivní politici. Podpora Donalda Trumpa je dnes klíčem k vnitrostranickému vzestupu. Pro Trumpovy odpůrce to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Pokud situaci dokážou využít konkurenční demokraté, otevírá se šance k Trumpově velké porážce.

Američtí demokraté i republikáni se připravují na podzimní volby do Kongresu. S jen malou nadsázkou by se dalo říci, že budou vypadat jako souboj Donalda Trumpa proti zbytku Spojených států. Nejenže budou do značné míry referendem o jeho politice, ale také proto, že barvy republikánů budou hájit takřka výhradně jeho lidé, které do voleb dosazuje jako figurky.

Marco Rubio

Rubio: Chceme dát šanci diplomacii. Pokud selže, s Íránem se vypořádáme jinak

Politika

Washington dál sází na diplomacii, ale Íránu zároveň posílá tvrdé varování. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že USA chtějí dát jednáním šanci, pokud ale dohoda s Teheránem nevyjde, přijdou podle něj na řadu jiné možnosti. Izrael má mít mezitím podle Rubia právo bránit se bez ohledu na výsledek rozhovorů.

ČTK

Přečíst článek

Události posledních týdnů ukazují, v jakém stavu vládní strana je. V Republikánské straně dnes prakticky nelze uspět, pokud daný politik není zastáncem MAGA a k tomu ideálně nemá výslovnou podporu prezidenta. Trump za deset let v čele stranu absolutně ovládl.

Americký dvoustranický systém po desetiletí vedl k velké vnitřní rozmanitosti republikánů i demokratů. O první jmenované partaji to však dnes už dnes příliš neplatí. Mezi vrcholovými republikánskými politiky se tradičně objevovala škála názorů – od přísných konzervativců přes libertariány po umírněné neokonzervativce Bushova střihu. V podzimních volbách se ale počet jiných než MAGA kandidátů povážlivě ztenčuje.

Trumpova podpora znamená vše

Aktuálně mezi republikány i demokraty vrcholí primárky, v rámci kterých si strany podobně jako před prezidentskými volbami vybírají kandidáty do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Ačkoli je výběr často regionální záležitostí, Donald Trump do procesu zasahuje velmi aktivně a hlasitě prosazuje své lidi. Mnohdy to přitom nejsou jen ti, kteří sdílejí jeho politické směřování, ale kteří jsou mu vysloveně podřízeni. Skvělým příkladem jsou primárky v Texasu, kde se už o páté zvolení pokoušel republikán John Cormyn. Čtyřiasedmdesátiletý senátor to přitom není jen dlouholetý, ale i vlivný, ještě před několika měsíci bylo jeho jméno skloňováno jako potenciálním lídrovi republikánské senátní většiny. Dřív platilo, že pokud se někdo takový uchází o opětovnou nominaci, měl ji prakticky jistou.

Donald Trump

Trump není schopen pustit prohrané volby z hlavy. Za půl roku je zmínil nejméně 107krát

Politika

Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.

ČTK

Přečíst článek

Dnes je ale všechno jinak. Postavil se mu totiž regionální texaský politik Ken Paxton, který bývá označován za ultrakonzervativce a zástupce krajní pravice. Čím se ale zapsal do historie, je pokus o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020. Trump se za něj v primárkách nepřekvapivě postavil, což mu stačilo, aby Cormyna porazil.

Kdo získá střed?

Příběh z Texasu není nijak zvlášť ojedinělý, ba naopak. V Kentucky třeba končí dlouholetý kongresman Thomas Massie. Mnoho kandidátů taj v podstatě nebude reprezentovat republikánskou stranu ale jen její MAGA frakci. Pro Trumpa to znamená, že by mohl na podzim mít v Kongresu mnoho nových nohsledů. Aktuální složení republikánských členek a členů představuje poslušnou kohortu, ale rebelové se přesto tu a tam najdou.

Jediné, co stojí Trumpovi a MAGA v cestě, jsou podzimní volby. A tam se může plejáda trumpovských kandidátů ukázat jako slabina. Tím, že se kandidáti rekrutují hlavně z tohoto kroužku, se strana posouvá stále více doprava – a zároveň uvolňuje prostor v centru.

MAGA tábor je mezi republikánskými členy i voliči největší a nejvíce určující, nicméně nepokrývá celé názorové spektrum. Mezi voliči, kteří obvykle volí republikány, stále zůstává relativně velká skupina nepodporující Trumpovy kandidáty. Je otázkou, zda tito příznivci poražených umírněných politiků na podzim odevzdají hlas republikánům. Demokraté si to uvědomují a cílí kampaň i na ně. O složení Kongresu (a potažmo budoucnosti Trumpovy politiky) tak může rozhodnout to, komu se podaří získat střed.

Související

Prezidentské volby v USA se blíží

Stanislav Šulc: Protitrumpovský film? The Apprentice Trumpovi ublížit nijak nemůže, ale je to dost povedený film

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek