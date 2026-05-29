Návrat známé značky. ZOOT má nového majitele. Značku kupuje investiční skupina SPM
Módní značka ZOOT mění vlastníka. Ochranné známky a webové domény známého českého e-commerce projektu odkoupila investiční skupina SPM. Ta chce značce vrátit silnou pozici na domácím módním trhu a první konkrétní kroky představit už začátkem podzimu.
Investiční skupina SPM se stala novým vlastníkem ochranných známek a webových domén módní značky ZOOT. Cílem transakce je navázat na silné jméno, které si ZOOT v minulosti vybudoval na českém trhu, a postupně značce dát nový směr.
Noví vlastníci nyní připravují strategii dalšího rozvoje, podobu budoucí nabídky i celkový koncept projektu. ZOOT by se měl v nové podobě opírat o kombinaci známého brandu, zkušeností s e-commerce a modernějšího zákaznického přístupu.
První plány už na podzim
Podrobnosti o budoucnosti značky zatím skupina nezveřejnila. První konkrétní kroky však chce představit už začátkem letošního podzimu.
Investiční skupina Natland prodává skupinu e-shopů s módou sdružených pod značku Digital People, kam patří například Zoot.cz nebo Bibloo.cz, společnosti Across e-commerce ze skupiny CS Apparel Group. Ta v Česku zastupuje například módní značku Gap, americkou značku Under Armour a českou značku Sam 73.
Investiční skupina Natland prodává skupinu e-shopů s módou sdružených pod značku Digital People, kam patří například Zoot.cz nebo Bibloo.cz, společnosti Across e-commerce ze skupiny CS Apparel Group. Ta v Česku zastupuje například módní značku Gap, americkou značku Under Armour a českou značku Sam 73.
„Dlouhodobě hledáme příležitosti, kde dává smysl spojit známou českou značku, silný management a kapitál pro další růst. ZOOT má v České republice stále mimořádně výrazné jméno a věříme, že díky našemu managementu se zkušenostmi z oblasti módy a e-commerce může značka najít nový směr a opět vyrůst ve významný módní projekt,“ uvedl Slavomír Pavlíček, partner investiční skupiny SPM.
O další rozvoj ZOOTu se má v rámci skupiny starat tým kolem e-shopů trenyrkarna.cz a maluna.cz pod vedením Adama Rožánka.
ZOOT jako průkopník módní e-commerce
ZOOT patřil v minulých letech mezi nejvýraznější české módní e-commerce projekty. Na trhu se prosadil nejen samotným online prodejem módy, ale také výrazným marketingem, důrazem na design a inovativním přístupem k zákazníkům.
Značka byla dlouho spojována s moderním pojetím nákupu oblečení na internetu a patřila mezi projekty, které pomáhaly formovat podobu českého módního e-commerce trhu.
SPM posiluje módní portfolio
Investiční skupina SPM se dlouhodobě zaměřuje na české firmy a značky s potenciálem dalšího růstu. V poslední době výrazně posílila právě v oblasti módy a e-commerce.
Do jejího portfolia patří například oděvní značka KARA Trutnov, módní a designový projekt Freshlabels, značka pánské módy FERATT, tradiční fashion brand Pietro Filipi nebo e-commerce projekty společnosti DaniDarx, mezi které patří trenyrkarna.cz, maluna.cz a značky STYX či Nedeto.
Český kapitál pro české značky
SPM Invest působí na trhu od roku 2016 a zaměřuje se na investice do českých firem, nemovitostí a partnerství. Skupina uvádí, že investuje od technologických projektů přes zemědělství až po tradiční značky, a to v řádu desítek milionů až miliard korun.
Podle vlastních údajů dosahují čistá aktiva skupiny 16,6 miliardy korun. SPM se prezentuje jako investor, který nechce pouze spravovat portfolio, ale budovat dlouhodobě udržitelný ekosystém českých firem.
