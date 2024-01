Návrat zaměstnanců hutě Liberty Ostrava do práce se znovu posouvá. Odboráři žádají o pomoc Brusel

Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se opět odkládá o týden, na úterý 23. ledna. Po jednání s vedením podniku to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Mluvčí firmy Kateřina Zajíčková to potvrdila. Uvedla, že v huti je parní generátor z Nizozemska, který umožní bezpečný restart koksárenských baterií.

Reklama

Huť se stále nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Mluvčí Tamehu Patrik Schober řekl, že Okresní soud v Ostravě vydal soudní příkaz, aby Liberty Tamehu okamžitě zaplatila 500 milionů korun. Slanina dále uvedl, že odboráři poslali v minulých týdnech dopis Evropské komisi a europoslancům. Žádají v něm, aby se situací podniku zabývali.

Zaměstnanci Liberty zůstávají doma se 100 procenty platu. „Pokračují na takzvané jiné překážce na straně zaměstnavatele, a to do 22. ledna včetně, kdy budou informováni o dalším vývoji situace,“ řekla Zajíčková.

Schober potvrdil, že doma zůstávají i zaměstnanci Tamehu. „Žádná významná platba od Liberty Ostrava na splacení dluhu neproběhla, proto Tameh Czech nemůže vyrábět potřebné energie pro výrobu a většina zaměstnanců zůstává dál na tzv. překážkách. Oprávněnost nároku Tamehu na zaplacení dlužných faktur uznal i Okresní soud v Ostravě, který vydal soudní příkaz na okamžité zaplacení půl miliardy korun,“ sdělil Schober. Huť chrání před věřiteli moratorium vyhlášené v prosinci soudem, chrání ji především před insolvenčními návrhy a exekucemi.

Hospodářské noviny minulý týden uvedly, že pokud by Liberty podala dovolání, začal by regulérní soudní spor, který by se mohl protáhnout. Tameh podle listu požádal o vydání příkazu už v listopadu.

Stanjura: Zvažujeme návrh na insolvenci Liberty. Půjčka od státu je vyloučená Zprávy z firem Stát jako věřitel hutní společnosti Liberty Ostrava, která má problémy platit své závazky, zvažuje i podání návrhu na insolvenci. Radiožurnálu to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dodal, že situaci by to ale ztížilo. Zcela vyloučená je pak podle něj finanční pomoc od státu. Stanjura uvedl, že huť má pohledávky v rámci své skupiny sedm nebo osm miliard korun, pokud by tedy vlastník peníze nechal v Liberty Ostrava, žádný problém by nyní nenastal, podotkl. Firma patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Českému státu dluží Liberty Ostrava 1,5 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Dluh dvě miliardy korun

Liberty Ostrava už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Zaměstnanci obou firem jsou od loňského 22. prosince doma, protože huť je bez energií. Tameh jejich dodávky zastavil. Návrat lidí do práce se posouval už dvakrát, jako původní termín návratu huť uváděla 3. leden.

„Jednání se strategickými partnery, společností Tameh Czech, probíhají pomaleji, než bychom si přáli. Avšak nadále věříme, že v nadcházejících týdnech nalezneme řešení. Do hutě byl dodán parní generátor z Nizozemska, který umožní bezpečný restart koksárenských baterií," řekla Zajíčková. První ze tří koksárenských baterií uzavřela Liberty loni v září. Zdůvodnila to tím, že je velmi neefektivní a vzhledem k přebytku výrobních kapacit na trhu se stává stále ztrátovější. Další dvě baterie drží huť od prosince v útlumu.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má i s dceřinými firmami zhruba 6000 zaměstnanců, Tameh přes 300. Do práce chodí zaměstnanci, kteří pracují na nezbytné údržbě nebo udržují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Celkem jde asi o 400 lidí. Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Od října má huť v teplém útlumu také svou poslední fungující vysokou pec.

Huť chrání před věřiteli moratorium vyhlášené soudem. Tento měsíc ale musí firma zahájit restrukturalizaci. Zástupci Liberty už dříve uvedli, že chtějí v lednu znovu uvést do provozu vysokou pec.

Tameh skončil loni v prosinci v úpadku, přičemž v insolvenčním návrhu uvedl, že mu Liberty, jeho jediný zákazník, za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun.

ArcelorMittal popírá, že by ovládl energoholding Tameh Zprávy z firem Ocelářská společnost ArcelorMittal popřela, že koupila podíl polské firmy Tauron v jejich společném podniku Tameh Holding. Informovala o tom agentura Reuters. Součástí společného podniku je i Tameh Czech, což je dodavatel energií pro huť Liberty Ostrava. ČTK Přečíst článek

Brusel nereagpval

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty. Kvůli značnému zpoždění s platbami hrozil Tameh huti omezením dodávek energií už loni na jaře.

Odboráři podle Slaniny poslali v uplynulých týdnech dopis do Bruselu Evropské komisi. „V kopii jsme to poslali taky našim europoslancům. Požadovali jsme, ať se tou situací zabývají, ať prověří, že všechno bylo v pořádku, když GFG přebíralo od ArcelorMittalu naši firmu, jestli byly všechny stanovené podmínky dodrženy. Nikdo na to ale nereagoval,” řekl Slanina.

Dopis čtenáře: Vládo, nedávej do Liberty ani korunu, nemá to cenu Názory Problémy Liberty Ostrava jsou důsledkem špatných rozhodnutí někdejší Babišovy vlády, napsal redakci newstream.cz jeden ze čtenářů serveru. Dopis čtenáře Přečíst článek