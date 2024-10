Tameh Czech má nového majitele. Firmu kupuje miliardář Hubáček

Zkrachovalou společnost Tameh Czech, která dodávala energie Liberty Ostrava, kupuje skupina UCED miliardáře Pavla Hubáčka.

Smlouvu podepsaly v úterý, řekl insolvenční správce Tamehu Dominik Hart. Transakci musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na transakci upozornil server e15.cz.

Hart uvedl, že je vázán mlčenlivostí a bližší informace k transakci tak nemůže říct. „Mohu jen potvrdit, že v úterý došlo k podpisu smluv a k podání příslušných žádostí na ÚOHS,“ řekl insolvenční správce.

Firma na sebe loni v prosinci podala insolvenční návrh, protože jí huť jako jediný zákazník neplatila za služby, a Tameh se tak dostal do druhotné platební neschopnosti. Od té doby provoz stojí. Podle insolvenčního návrhu měl Tameh vůči věřitelům závazky po lhůtě splatnosti převyšující 255 milionů korun. V srpnu se reorganizace změnila v konkurz, požádal o to sám Tameh.

Huť Liberty rozprodává nepotřebný majetek. K mání jsou pozemky i halda odpadu Zprávy z firem Zkrachovalá huť Liberty Ostrava a její insolvenční správce zahájili transparentní prodej nepotřebného majetku. Ve výběrovém řízení prodávají odval Lihovarská ve Slezské Ostravě a stavební pozemky o rozloze přes 36 tisíc metrů čtverečních ve Frýdku-Místku. Zájemci musí účast ve výběrovém řízení potvrdit do 7. října. Uvedl to insolvenční správce huti Šimon Peták. ČTK Přečíst článek

Gupta ždímal ostravské hutě, říká europoslanec Zdechovský. Vestagerová to prověří Politika Evropská komise (EK) sleduje finanční situaci v ocelářském podniku Liberty House Group podnikatele Sanjeeva Gupty, pod který spadá i hutní společnost Liberty Ostrava. Pokud zjistí porušení podmínek, které stanovila v roce 2019 při schválení prodeje Liberty Ostrava do Guptových rukou, je připravena uložit pokuty. V odpovědi na interpelaci europoslance Tomáše Zdechovského to podle jeho tiskové zprávy uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž. nst Přečíst článek