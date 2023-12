Ostravská huť Liberty je bez energií, provoz stojí. Co bude s objednávkami za více než miliardu?

Hutní společnost Liberty Ostrava, která čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky, přijímá nové objednávky a podle managementu má zajištěnou výrobu za asi 1,25 miliardy korun. Píší to dnešní Hospodářské noviny (HN), které mají k dispozici takzvaný sanační plán. Kompletní restrukturalizační plán chce Liberty předložit v březnu 2024. Veškeré závazky chce splatit do konce března 2025, ale bez úroků z prodlení, uvedly HN. Liberty Ostrava v úterý informovala, že svým hlavním partnerům podrobnosti plánu představila a plán získal podporu významného věřitele. Jeho jméno ale nesdělila. Věřitelem je i stát, kterému Liberty dluží 1,5 miliardy korun.

Firma v úterý oznámila, že chce v lednu zprovoznit vysokou pec, kterou od října drží v útlumu. Počítá s tím, že se trh s ocelí v prvním čtvrtletí příštího roku zvedne a marže budou vyšší. „Právě ziskovější výroba je to, co podle sanačního plánu v Liberty zůstane. Jde o trubky v rourovně, která byla letos posledním ziskovým provozem. Dále důlní a tunelové výztuže nebo silniční svodidla pro dálnice. Naopak se přestane vyrábět válcovaný drát,“ napsal dnes deník. Podle něj Liberty věřitele v dokumentu žádá, aby do 15 dní, tedy do začátku ledna, vyjádřili své námitky.

Společnost tvrdí, že má zajištěnou výrobu 52 tisíc tun oceli v hodnotě 51 milionů eur (asi 1,25 miliardy korun). Perspektivně pak dalších 40 tisíc tun za 29 milionů eur (přes 700 milionů korun).

Huť ode dneška nebude dostávat žádné energie, protože její dodavatel Tameh Czech skončil v úterý v úpadku a zastavuje provoz. V insolvenčním návrhu uvedl, že mu Liberty za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun. Provoz Liberty Ostrava se tak podle odborářů prakticky zastaví a většina zaměstnanců bude od pátku doma.

Soud 29. listopadu vyhlásil na Liberty Ostrava individuální moratorium, které huti zajišťuje před Tamehem ochranu. Situace se vyhrotila minulý čtvrtek, když Tameh ohlásil, že mu dochází uhlí a brzy přestane huti energie dodávat. Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. I s dceřiným firmami má 6000 zaměstnanců. Se zástupci skupiny Liberty Steel se dnes setká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

