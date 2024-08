Soud vyhověl žádosti Tameh Czech. Firma míří do konkurzu

Krajský soud v Ostravě vyhověl návrhu na přeměnu reorganizace společnosti Tameh Czech na konkurz. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku.

Firma, která je bývalým dodavatelem energií pro huť Liberty Ostrava, o to soud sama požádala. Mluvčí společnosti to zdůvodnil tím, že aktuální situace v huti negativně ovlivňuje prodejní proces společnosti, a v reorganizaci tak není možné pokračovat. Tameh Czech je v úpadku od loňského prosince. Proti rozhodnutí o přeměně reorganizace v konkurz se lze do 15 dnů odvolat.

„V rámci prodejního procesu bylo diskutováno několik nezávazných nabídek, nicméně žádná z nich nedosahuje hodnoty ocenění podniku stanovené ve znaleckém posudku společnosti Deloitte, a není tak pro věřitele výhodnější než konkurz, což je podmínka pro pokračování v reorganizaci,“ uvedl mluvčí Tamehu Patrik Schober v souvislosti se žádostí o přeměnu reorganizace na konkurz.

Dodal, že i v konkurzu ale bude firma usilovat o svůj prodej. Insolvenční správce chce transakci dokončit s investorem, který podal nejvyšší nabídku a avizoval, že převezme i všechny zaměstnance společnosti.

Závazky za stamiliony

Firma na sebe loni v prosinci podala insolvenční návrh, protože jí huť jako jediný zákazník neplatila za služby, a dostala se tak do druhotné platební neschopnosti. V insolvenčním návrhu tehdy uvedla, že má vůči věřitelům závazky po lhůtě splatnosti převyšující 255 milionů korun.

„Společnost Tameh Czech se dostala do úpadku z důvodu druhotné platební neschopnosti v prosinci. Druhotná platební neschopnost vznikla nehrazením pohledávek ze strany Liberty Ostrava za dodanou energii a další produkty v celkové výši výrazně převyšující dvě miliardy korun. Výše nesplacených pohledávek byla pro společnost likvidační,“ řekl Schober. Podle něj není předpoklad, že by pohledávky ze strany Liberty Ostrava byly zcela uhrazeny.

Soud firmu posléze poslal do úpadku a ta přestala huti dodávat energie. Věřitelé Tamehu v dubnu rozhodli o tom, že firma půjde do reorganizace. Usnesení o povolení reorganizace posléze vydal i soud. Reorganizační plán počítal buďto s dohodou s Liberty, k níž nedošlo, nebo s prodejem společnosti, která se snažila najít nového investora. „Je velmi pravděpodobné, že negativní finanční stav Liberty Ostrava ve svém důsledku vedl i k nižšímu zájmu o Tameh Czech,“ řekl Schober.

Dodal, že větší část téměř z 300 zaměstnanců Tameh Czech je od ledna doma z důvodu překážek na straně zaměstnavatele a dostává 80 procent průměrné mzdy. Podle Schobera má firma dostatek financí na úhradu těchto mezd.

Tameh Czech je v areálu hutního podniku Liberty Ostrava. Obě společnosti byly úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodával elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobešel.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přely o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců huti je od té doby doma, od června je firma rovněž v úpadku. Před časem oznámila plán hromadného propouštění, z huti by mělo na podzim odejít 2300 zaměstnanců ze současných více než 4000, a začala odstavovat koksovnu. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.