Dopis čtenáře: Vládo, nedávej do Liberty ani korunu, nemá to cenu

Problémy Liberty Ostrava jsou důsledkem špatných rozhodnutí někdejší Babišovy vlády, napsal redakci newstream.cz jeden ze čtenářů serveru.

Reklama

K vašemu zveřejněnému textu, ohledně současného stavu v ostravské huti od Lukáše Kovandy, řeknu pouze tolik, že tady máme důsledek opět jednoho z mnoha velice špatných rozhodnutí naší minulé, Babišovy vlády.

Hned od začátku bylo zřejmé, že se bude jednat o nespolehlivého a rizikového nového majitele huti. Přitom „Ferda“ Havlíček, sám jako zkrachovalý podnikatel a Babišův slouha, který rychleji mluví než myslí, to považoval za jejich další velký úspěch?!

Je důležité upozornit, že pokud současná vláda teď „naletí“ na jakékoliv státní subvence, tak je to jenom cesta do pekel...

A tohle se musí konečně jasně pojmenovat!

Liberty Ostrava přijde o dodávky energií. Firma Tameh ukončí provoz do středy Zprávy z firem Hutní společnosti Liberty Ostrava přijde o dodávky energie. Společnost Tameh Czech řízeně ukončí provoz do středy. Do té doby využije uhlí, které jí dodá OKD. Se zástupci Liberty Ostrava se ve středu setká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že koksovna huti půjde do takzvaného teplého útlumu. ČTK Přečíst článek

Vždyť to také není nic nového a kolik už jiných, dokonce mnohem větších hutnických firem a provozů, bylo v minulosti u nás zavřeno nebo zlikvidováno...Uvedu alespoň jeden z těch posledních a stále poměrně čerstvých, a to u našich sousedů na Slovensku, kde máme dodnes ještě „utopené“ miliardy. Je to další podobný tunel a šlendrián od některých státních úředníků, včetně naší exportní banky ČEB a pojišťovny EGAP, kde to konkrétně v tomto případě - na zelené louce nově vybudované elektroocelárny SSM Strážske - dělá nejméně pět miliard korun.

Jindřich Fruhauf

Dopis čtenáře: Miloš Zeman nestál proti komunistickému režimu. Byl jeho součástí Názory Na nejnovější komentář Jany Havligerové hodnotící politickou éru Miloše Zemana reagoval čtenář Newstreamu Petr Skalský. Mystifikací kolem Zemana je podle něj mnoho. Třeba, že je intelektuál. „Nikdy jím nebyl a ani nemohl být. Byl vždy součástí systému a jeho motorem byla jen touha po moci,“ píše Skalský. Dopis čtenáře Přečíst článek