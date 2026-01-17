Nový magazín právě vychází!

Mzdy porostou. Firmy přidávají, protože nemají na výběr, popisuje průzkum

Na trhu chybí zaměstnanci
České firmy sice hledí do budoucna opatrněji než loni, tlak na růst mezd ale nepolevuje. Čtyři z deseti zaměstnavatelů chtějí letos lidem přidat, hlavním důvodem není dobrá kondice ekonomiky, ale nedostatek pracovníků a rostoucí ochota zaměstnanců měnit práci.

Navzdory ochlazení optimismu v ekonomice plánuje 40 procent českých zaměstnavatelů zvýšit mzdy. Vyplývá to z pravidelného čtvrtletního průzkumu personální agentury Předvýběr.CZ mezi stovkou majitelů, manažerů a personalistů firem. Současně šest z deseti firem hledá nové zaměstnance, což dál zostřuje už tak napjatou situaci na trhu práce.

Podle ředitele agentury Františka Boudného firmy zvyšují mzdy spíše z nutnosti než z přebytku. „Zaměstnavatelé nepřidávají proto, že by se jim extrémně dařilo, ale proto, že musí. Trh práce je vyschlý a boj o kvalitní lidi se přiostřuje,“ říká Boudný.

Situaci ilustrují i další data z průzkumu. Podíl firem, které zaznamenávají více vhodných uchazečů o práci, klesl z 31 na 17 procent. Naopak výrazně přibylo podniků, které hlásí vyšší fluktuaci – z původních šesti na 19 procent. Zaměstnanci jsou tak podle všeho ochotnější odcházet za lepšími nabídkami, což nutí firmy upravovat mzdové podmínky, aby si udržely klíčové pracovníky.

Zvyšuje se také počet firem, pro které je obsazování volných pozic složitější než dříve. Tento podíl vzrostl na téměř 12 procent, což je nejvyšší hodnota za poslední rok. „Kombinace vysokého zájmu o nové zaměstnance a klesající nabídky vhodných kandidátů přirozeně tlačí mzdy nahoru,“ dodává Boudný.

Evropská komise plánuje postupné vyloučení čínských technologií z klíčové infrastruktury Evropské unie. Opatření by se mělo dotknout například telekomunikačních sítí, solární energetiky či bezpečnostních skenerů a míří zejména na firmy Huawei a ZTE. Informoval o tom deník Financial Times s odvoláním na své zdroje v Bruselu.

Evropská komise plánuje postupné vyloučení čínských technologií z kritické infrastruktury v Evropské unii. Dotknout by se to mělo například telekomunikačních sítí, solární energetiky či bezpečnostních skenerů. Informoval o tom deník Financial Times s odvoláním na zdroje z Evropské komise.

Opatření se má týkat zejména firem Huawei a ZTE. V rámci širší snahy Bruselu posílit bezpečnost a omezit závislost EU na takzvaných vysoce rizikových dodavatelích má být návrh součástí nového unijního nařízení o kybernetické bezpečnosti.

BrainCo

Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu

Zprávy z firem

Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Podle zdrojů FT má Evropská komise v úmyslu učinit dosavadní dobrovolný režim omezování rizikových dodavatelů povinným pro všechny členské státy. „Fragmentované národní přístupy se ukázaly jako nedostatečné k dosažení důvěry a koordinace v rámci jednotného trhu,“ uvádí se v návrhu dokumentu, který je zatím předmětem dalšího vyjednávání.

Brusel se obává, že čínské technologie by mohly být zneužity ke sběru citlivých dat. Návrh počítá s tím, že harmonogram vyřazování čínských technologií se bude lišit podle jednotlivých sektorů a míry bezpečnostního rizika, přičemž se zohlední také náklady a dostupnost alternativ.

V některých oblastech je závislost EU na Číně značná. Více než 90 procent solárních panelů instalovaných v EU pochází z Číny. Zástupci telekomunikačního sektoru už dříve varovali, že přímý zákaz by mohl vést ke zvýšení cen pro spotřebitele.

Česká republika je připravena obnovit diplomatické vztahy s Venezuelou a jednat o návratu stálého diplomatického zastoupení do Caracasu. Vláda po nedávných politických změnách v zemi považuje Venezuelu za důležitou nejen z hlediska zahraniční politiky, ale také jako perspektivní trh pro české exportéry.

Česko je připraveno zahájit obnovu diplomatických vztahů s Venezuelou a zvažuje návrat stálé diplomatické přítomnosti v Caracasu. V Poslanecké sněmovně to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že po změnách ve Venezuele považuje česká vláda tuto jihoamerickou zemi za velmi důležitou i z ekonomického hlediska.

„Společně jsme se domluvili, že Česká republika bude ve Venezuele znovu přítomna a uděláme vše pro to, abychom tam co nejrychleji měli vlastní zastoupení,“ uvedl Babiš. Česká republika v současnosti v zemi nemá ani velvyslanectví, ani konzulát, nejbližší zastupitelský úřad působí v Kolumbii.

Podle ministra Macinky Česká republika stále vlastní budovu bývalého zastupitelského úřadu v Caracasu. „Není v nejlepším stavu, protože jsme tam řadu let nepůsobili. Nejprve musíme zjistit její technický stav, ale určitě tam je na co navazovat,“ řekl. Česká diplomacie podle něj signalizovala připravenost obnovit demokratické vztahy také prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové při jednáních o propuštění českého občana Jana Darmovzala, který byl od září 2024 do dnešního dne vězněn ve Venezuele.

Rodríguezová se ujala funkce prozatímní prezidentky poté, co americké komando na začátku ledna při vojenském zásahu uneslo autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku do Spojených států. Washington nyní po Rodríguezové, dosavadní viceprezidentce, požaduje spolupráci, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.

Česká republika uzavřela své velvyslanectví ve Venezuele na konci ledna 2011. Rozhodla o tom tehdejší vláda premiéra Petra Nečase (ODS) v rámci úsporných opatření, kdy byly zrušeny také ambasády v Kongu, Keni, Jemenu a Kostarice. Zastupování českých zájmů ve Venezuele od té doby zajišťuje velvyslanec se sídlem v Kolumbii.

