Mzdy porostou. Firmy přidávají, protože nemají na výběr, popisuje průzkum
České firmy sice hledí do budoucna opatrněji než loni, tlak na růst mezd ale nepolevuje. Čtyři z deseti zaměstnavatelů chtějí letos lidem přidat, hlavním důvodem není dobrá kondice ekonomiky, ale nedostatek pracovníků a rostoucí ochota zaměstnanců měnit práci.
Navzdory ochlazení optimismu v ekonomice plánuje 40 procent českých zaměstnavatelů zvýšit mzdy. Vyplývá to z pravidelného čtvrtletního průzkumu personální agentury Předvýběr.CZ mezi stovkou majitelů, manažerů a personalistů firem. Současně šest z deseti firem hledá nové zaměstnance, což dál zostřuje už tak napjatou situaci na trhu práce.
Podle ředitele agentury Františka Boudného firmy zvyšují mzdy spíše z nutnosti než z přebytku. „Zaměstnavatelé nepřidávají proto, že by se jim extrémně dařilo, ale proto, že musí. Trh práce je vyschlý a boj o kvalitní lidi se přiostřuje,“ říká Boudný.
Kuřáci v Česku utratí za nikotinové výrobky téměř 90 miliard korun ročně. Přestože část z nich v posledních letech přešla ke zdánlivě levnějším alternativám, daňové změny od roku 2026 tuto výhodu rychle mažou. Mezinárodní srovnání navíc ukazuje, že cigarety patří v Česku k nejhůře dostupným v regionu – ať už podle cen potravin, nebo podle mezd.
Lukáš Kovanda: Krabička cigaret je za hodinu práce. Kuřáci platí, nekuřáci snídají
Názory
Kuřáci v Česku utratí za nikotinové výrobky téměř 90 miliard korun ročně. Přestože část z nich v posledních letech přešla ke zdánlivě levnějším alternativám, daňové změny od roku 2026 tuto výhodu rychle mažou. Mezinárodní srovnání navíc ukazuje, že cigarety patří v Česku k nejhůře dostupným v regionu – ať už podle cen potravin, nebo podle mezd.
Situaci ilustrují i další data z průzkumu. Podíl firem, které zaznamenávají více vhodných uchazečů o práci, klesl z 31 na 17 procent. Naopak výrazně přibylo podniků, které hlásí vyšší fluktuaci – z původních šesti na 19 procent. Zaměstnanci jsou tak podle všeho ochotnější odcházet za lepšími nabídkami, což nutí firmy upravovat mzdové podmínky, aby si udržely klíčové pracovníky.
Zvyšuje se také počet firem, pro které je obsazování volných pozic složitější než dříve. Tento podíl vzrostl na téměř 12 procent, což je nejvyšší hodnota za poslední rok. „Kombinace vysokého zájmu o nové zaměstnance a klesající nabídky vhodných kandidátů přirozeně tlačí mzdy nahoru,“ dodává Boudný.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.