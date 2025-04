Chytré prsteny Oura konečně v Česku. A česky

Segment chytrých prstenů se pozvolna rozšiřuje také mezi českými uživateli nositelné elektroniky. Nyní se na český trh oficiálně dostává také kultovní prsteny od finského start-upu Oura. S novou aktualizací navíc aplikace, kterou k používání prstenu uživatelé musí používat, dostala českou lokalizaci.

Chytré prsteny od finské společnosti Oura v posledních letech patřily k tajným tipům technologického sektoru. Kdo byl in, ten měl Ouru. A důvodů k tomu byla celá řada. Prsteny nabízely mimořádně příjemnou možnost sledovat řadu fyziologických procesů a spánku. Na základě dlouhých dat pak doprovodná aplikace nabízela řadu tipů na zlepšení životního stylu s cílem zlepšit kondici a spánek.

Česká verze

Ačkoli si prsteny mohli čeští uživatelé prsteny pořídit z oficiálního e-shopu, doposud větší adaptaci bránila zejména jazyková bariéra. Aplikace Oura totiž byla jen v angličtině. To se s nejnovější aktualizací mění a aplikace nabízí i solidní českou verzi. Prsteny tak již mohou plně využívat i čeští uživatelé, kteří angličtinu neovládají.

Nově se navíc prsteny dostávají také na český trh prostřednictvím oficiálního prodejce, kterým se stala Alza. Největší tuzemský e-shop je pak exkluzivním oficiálním prodejcem chytrého prstenu Oura Ring vedle Česka také na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Cena ze nejlevnější model Oura Ring Gen3 činí 5 790 korun, naopak nejdražší model Oura Ring 4 vyjde až na 14 390 korun.

Pozor na velikost a předplatné

Pro případné zájemce je nutné upozornit, že nákup chytrého prstenu s sebou nese několik specifik oproti například chytrým hodinkám nebo fitness páskům. Chytrý prsten totiž nelze nijak zvětšovat ani zmenšovat, je nutné si předem zjistit velikost. Nejvhodnější cestou přitom je pořízení testovací sady, která nabízí plastové makety prstenů všech velikostí.

Před nákupem musí uživatel také zvážit, zda je ochotný platit měsíční předplatné aplikace ve výši necelých 6 eur. Bez ní totiž nezíská potřebné funkce a data a prsten se stane jen obyčejným módním doplňkem.

A konečně je dobré také chápat, že chytré prsteny jsou poháněny baterií, kterou kvůli specifické konstrukci zařízení není možné měnit. Nicméně Oura doposud tento problém řešila velmi pro-zákaznicky a uživatelům, kterým se baterie zničila, po testu dat o nabíjení (probíhá vzdáleným přístupem) zaslala nový prsten zcela zdarma.

