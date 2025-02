Co s firmou v potížích. Broadcom a TSMC plánují, jak si rozporcovat Intel

Výrobci čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a Broadcom zvažují možné transakce, jejichž výsledkem by bylo rozdělení firmy Intel, americké ikony ve výrobě čipů, na dvě části. Píše o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Broadcom podle zdrojů pečlivě zkoumá podnikání Intelu v oblasti návrhu čipů a marketingu. Neformálně jednal se svými poradci o podání nabídky a případně by tak učinil pouze v případě, že by našel partnera pro výrobní aktivity Intelu.

TSMC pak podle lidí obeznámených se situací zkoumala možnost ovládnout některé nebo všechny továrny na výrobu čipů Intelu, potenciálně jako součást konsorcia investorů nebo jiné struktury. Zdroje však upozornily, že Intelu nebylo nic předloženo a Broadcom se nakonec může rozhodnout o dohodu neusilovat. Broadcom a TSMC také zatím nespolupracují a všechna dosavadní jednání jsou z velké části neformální.

Intel se v poslední době potýká s problémy, které z něj udělaly cíl akvizice. Dokud tyto problémy neměl, byly tyto možné obchody nemyslitelné. V případě, že by se obchody uskutečnily, mohl by být výsledkem rozpad Intelu. Tato americká ikona přitom několik desetiletí měla dominantní postavení ve výrobě procesorů pro osobní počítače a datová centra.

Rozdělení firmy by také odpovídalo posunu v odvětví v posledních desetiletích směrem ke specializaci na výrobu nebo návrh čipů, ale ne na obojí.

Důležitá firma pro národní bezpečnost USA

Prozatímní výkonný předseda správní rady Intelu Frank Yeary také podle zdrojů vedl jednání s možnými zájemci a představiteli vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se obávají o osud firmy považované za důležitou pro národní bezpečnost. Cílem Yearyho je podle zdrojů maximalizace hodnoty pro akcionáře.

Továrny firmy Intel začaly koncem roku 2022 fungovat jako by byly samostatné a přijímají objednávky od týmu Intelu navrhujícího čipy stejným způsobem, jako od externích zákazníků. Loni začaly továrny vykazovat samostatné finanční výsledky a firma má v plánu je vyčlenit do dceřiné společnosti s vlastním provozním vedením. Zdroje nicméně upozorňují, že Trump by pravděpodobně nepodpořil dohodu, která by počítala s tím, že továrny Intelu bude provozovat zahraniční subjekt.

Správní rada Intelu hledá nyní nového ředitele. Předchozí generální ředitel Pat Gelsinger byl v prosinci odvolán, protože neuspěl s ambiciózní snahou o obrat firmy. Na novém řediteli zřejmě bude záviset, jakou cestou se Intel dále vydá. Intel je také největším příjemcem dotací vlády USA v rámci zákona o čipech z roku 2022. Součástí dotací je však i podmínka, že Intel si musí zachovat většinový podíl ve svých továrnách, pokud budou vyčleněné do nového subjektu.

