Je to jinak. Musk nemá s úřadem DOGE nic společného, je poradcem Trumpa, uvedl Bílý dům

Miliardář Elon Musk je pouze poradcem prezidenta Donalda Trumpa a nemá pravomoci sám činit vládní rozhodnutí. Tvrdí to Bílý dům v dokumentu pro soud, o kterém informuje agentura Reuters. Dokument popírá, že by Musk byl v čele úřadu DOGE, jehož úkolem je seškrtat výdaje, které Trumpova administrativa považuje za nepotřebné.

Podle dokumentu Bílého domu Musk může pouze radit prezidentovi a komunikovat prezidentská rozhodnutí. „Jako další seniorní poradci v Bílém domě, Musk nemá skutečnou či formální pravomoc sám činit vládní rozhodnutí,“ tvrdí Bílý dům. Ten také uvádí, že Musk není zaměstnancem ani šéfem úřadu DOGE.

Pod dokumentem, ze kterého cituje agentura Reuters, je podepsán vedoucí administrativního oddělení Bílého domu Joshua Fisher. Bílý dům ho vypracoval pro soud kvůli rozepři iniciované státem Nové Mexiko.

Musk patří k nejbližším spolupracovníků Trumpa. Miliardář daroval kampani za zvolení Trumpa 250 milionů dolarů (šest miliard korun).

Úřad DOGE vznikl za účelem odhalování a odstraňování toho, co Trumpova administrativa považuje za nehospodárné vládní výdaje. Přístup DOGE k záznamům ministerstva financí, stejně jako jeho inspekce různých vládních agentur, podnítily mezi kritiky obavy z růstu Muskovy moci a případného střetu zájmů. Trumpovi a Muskovi příznivci naopak věří, že se podaří omezit podle nich nafouklé vládní výdaje.

