Mezi finalisty evropské ankety Auto roku se poprvé probojovala čínská značka

Do finále evropské ankety Auto roku se poprvé dostala čínská značka. Pořadatelé ankety oznámili, že jedním ze sedmi finalistů ankety pro rok 2024 je model Seal čínské automobilky BYD. Dalšími finalisty jsou vozy BMW řady 5, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scénic, Toyota C-HR a Volvo EX30. Vítěz ankety bude vyhlášen 26. února na ženevském autosalonu.

Anketu od roku 1964 pořádají evropské motoristické časopisy. Porotu tvoří odborní motorističtí novináři, v současnosti se skládá z 59 novinářů z 22 evropských zemí. Českou republiku v porotě zastupuje Jiří Duchoň z časopisu Automobil Revue. Zatím posledním vítězem ankety je elektromobil Avenger americké značky Jeep.

Elektromobil BYD Seal se dostal do finále ankety v době, kdy Evropská komise (EK) vyšetřuje subvencování výroby elektromobilů v Číně. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v září obvinila Peking, že zaplavuje světové trhy elektromobily, jejichž ceny jsou uměle nízké díky obrovským státním dotacím.

Automobilka BYD se v letošním prvním pololetí poprvé dostala mezi deset největších automobilek světa z hlediska objemu prodeje, předstihla tak německé automobilky Mercedes-Benz i BMW. Prodej BYD se v pololetí meziročně zvýšil o 96 procent na 1,25 milionu vozů.

Německý list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung tento měsíc s odvoláním na zdroje obeznámené se situací informoval, že automobilka BYD hodlá v Maďarsku postavit svou první evropskou továrnu.

