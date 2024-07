Soumrak evropských automobilek. Čínské elektrovozy vyráběné v Evropě jsou velkou hrozbou

Čínské automobilky jsou připraveny vyrábět elektromobily v řadě evropských zemí, od Španělska až po Turecko, aby se vyhnuly vysokým dovozním clům. Ta zavedla Evropská unie, aby oslabila jejich cenovou výhodu a pomohla zavedeným automobilkám v regionu. Elektromobily vyrobené v Evropě by se však mohly stát novou hrozbou pro evropské automobilky, píše agentura Bloomberg.

Reklama

Evropská unie zvýšila cla na čínské elektromobily až na 48 procent. Nová generace čínských výrobců se proto spojuje s místním průmyslem, aby jejich vozy mohly být považovány za domácí výrobu a jejich cena pro evropské spotřebitele zůstala přijatelná.

V Barceloně začne brzy čínská firma Chery Automobile, která spolupracuje se španělskou Ebro-EV Motors, vyrábět svůj vůz Omoda E5. Uvažuje také o dalším výrobním místě v Evropě. V Polsku sjíždějí z montážní linky vlastněné firmou Stellantis městské vozy T03 čínského výrobce Leapmotor. Čínská automobilka BYD pak oznámila plány na vlastní továrnu v Maďarsku a další chystá v Turecku. Společnost Zeekr zvažuje výrobu v závodě vlastněném jeho mateřskou firmou Geely, které v Evropě patří automobilka Volvo.

Příchod čínských výrobců elektromobilů představuje riziko pro evropské automobilové giganty. Ti nemají příliš na výběr, musejí uzavírat partnerství a uvolňovat místo svým začínajícím konkurentům, protože sami bojují se slábnoucím globálním růstem prodeje, který je nutí některé závody zavírat.

Čínské automobilky šlapou na plyn. Do pěti let by mohly ovládnout třetinu světového trhu Money Čínské automobilky budou v následujících letech pokračovat v zahraniční expanzi a do roku 2030 ovládnou 33 procent světového automobilového trhu. Předpovídá to studie poradenské společnosti AlixPartners. V letošním roce by měl podle ní podíl čínských automobilek na světovém trhu činit 21 procent, napsal server CNBC. ČTK Přečíst článek

Reklama

Montážní linka jako stavebnice

Chery a Ebro plánují do roku 2029 vyrábět v závodě ve Španělsku 150 000 vozů ročně. Španělský závod bude podle Chery montovat automobily ze stavebnic z částečně rozebraných vozů. Takové automobily se obvykle vyrábějí v levnějších lokalitách, rozeberou se a pak znovu sestaví blíže místu prodeje. Tento proces je v automobilovém průmyslu běžný a firmě Chery umožní vyhnout se clům.

Podobně Leapmotor v Polsku montuje vozy ze stavebnic. Firma také uvedla, že její elektromobily bude možné z těchto stavebnic montovat v kterémkoliv závodě společnosti Stellantis po celém světě.

Analytik banky Citigroup Harald Hendrikse dodává, že existuje mnoho možností pro partnerství, zejména kvůli tlakům na snižování nákladů, včetně cel v EU. „Všichni Evropané budou brzy vyrábět nějaké čínské auto, ať už v Číně, nebo v Evropě," řekl.

Gigafactory v Česku? Volkswagen ji sice nepostaví, ale Číňané by mohli Názory Čínská státní automobilka SAIC zvažuje Česko pro svoji první evropskou gigafactory. Píše to španělský tisk. Česko by tak Číně pomáhalo obcházet nová cla EU. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Jak obejít evropská cla

Čínské firmy potřebují obejít evropská cla, aby se vyhnuly snížení zisku nebo zdražení svých aut. Odhadovaná marže elektromobilu MG4 od společnosti SAIC by se mohla snížit na pouhé jedno procento z nynějších 25 procent. Částečně by se tomu dalo zabránit, pokud by firma zdražila, to ale není pravděpodobné, protože podle analytiků nemají tyto značky v současnosti dostatečnou hodnotu, která by ospravedlnila zvýšení ceny. Další možností by byl pokračující pokles nákladů na baterie, což je další oblast, kde čínské firmy předstihují konkurenty z EU.

Partner a výkonný ředitel poradenské společnosti AlixPartners Alexandre Marian očekává, že čínské firmy budou v Evropě dál expandovat, například prostřednictvím koupě závodů, které chtějí místní výrobci zavřít nebo prodat. "Čínští výrobci jsou mimořádně odhodlaní," řekl. "Vždy najdou způsob, jak obejít problém, a jakmile si stanoví cíl, najdou způsob, jak ho dosáhnout."

Seriál Elektromobilita: Kde hledat nejbližší nabíjecí stanice a další užitečné aplikace pro majitele elektroaut Zprávy z firem Připravili jsme pro vás užitečný přehled toho, kde hledat informace o nabíjecích stanicích pro elektromobily. A přidali jsme tipy pro nabíjení elektromobilu v Praze. nst Přečíst článek

Seriál Elektromobilita: Jak šel čas s elektromobily a co přinese jejich nejistá budoucnost Money Chcete vědět vše o elektromobilech a elektromobilitě, ale nechcete číst desítky studií? Sledujte nový seriál Elektromobilita, který pro newstream.cz každý týden připravuje tým mladých podnikatelů AutosEU Jakuba Hotěka (vlevo) a Kryštofa Kněžínka. nst, Adéla Mrzílková Přečíst článek