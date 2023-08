FOTOGALERIE: Metro A z náměstí Míru do Dejvic slaví 45 let. Jak vypadala tehdejší výstavba

Před 45 lety, 12. srpna 1978, byl do provozu uveden první úsek trasy A pražského metra z náměstí Míru do Dejvic. Tamní na několik let konečná stanice tehdy z ideologických komunistických důvodů nesla jméno Leninova. Jak vypadala výstavba a její výsledek? Podívejte se níže ve fotogalerii.

Stavba první části metra A začala v roce 1973, trvala pět let. Úsek byl dlouhý necelých pět kilometrů a měl sedm stanic.

Jak vypadala výstavba a její výsledek? Podívejte se ve fotogalerii:

V roce 1976 začala výstavba pokračování trasy A do stanice Želivského, které bylo zprovozněno o čtyři roky později. Další úsek do stanice Strašnická se otevřel v červenci 1987, v červenci 1990 přibyla stanice Skalka a v roce 2006 nynější konečná stanice Depo Hostivař.

Na druhou stranu na západ Prahy se výstavba trasy A vydala teprve v minulém desetiletí. V dubnu 2015 byla prodloužena o další čtyři stanice do aktuálně konečné stanice Nemocnice Motol. Nový úsek stál zhruba 20 miliard korun. Trasa A má nyní 17 stanic, její celková délka je 17,13 kilometru a vlak ji projede přibližně za 30 minut.

