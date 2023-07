David Ondráčka: Kdy bude metro D

Zajímavá byznysově zákulisní hra se hraje kolem metra D. Největší tendr v historii města Praha je ve velkých problémech. Největší městská firma ho po dlouhých odkladech zatím nezvládla zadat. Hra je o 25 miliard, a spíš více, zájmy jsou velké, píše ve svém komentáři protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Pražský dopravní podnik (DPP) se teď kvůli zrušení zadávacího řízení na druhou část trasy metra D na antimonopolní úřad (ÚOHS) odvolá. Ale pravděpodobná nová soutěž nabídky nepochybně prodraží (už kvůli inflaci). A stavba metra se zpozdí tak o dva roky. V normální zemi by generální ředitel DPP Wittovski nesl odpovědnost. Tady se zatím jakoby nic neděje. Vyčkává se.

ÚOHS, rozhodčí politického provozu

Zatím jde o prvoinstanční rozhodnutí ÚOHS, proti kterému DPP podá odvolání a bude doufat, že ho zvrátí. A tady to začíná být zajímavé. Mlsna, předseda ÚOHS, může dát palec nahoru nebo dolů sám, je to jen v jeho pravomoci. V druhé instanci má k dispozici rozkladovou (de facto poradní) komisi, ale rozhodnutí je čistě na něm. Proto je to taky nejdůležitější úředník v zemi, regulátor a takový rozhodčí byznysového, ale i politického provozu.

A připomínám hra je o 25 miliard. Tlaky jsou velké, zákulisní hry jedou, zájmy jsou silné. Člověk si dovede snadno představit, že by se třeba daly posoudit kvalifikační podmínky na výtahy v rámci tak obrovské zakázky jako vyhovující, že o diskriminaci nejde.

Mimochodem na stole byl už za Babišovy vlády návrh na reformu ÚOHS, který by změnil rozhodovací praxi úřadu, šel by do jednoinstančního řízení, a odebral předsedovi ten rozhodovací monopol. Vše by se zjednodušilo a rozhodování zrychlilo. No, co myslíte, neprošlo to.

Metrostav odmítá nekalosti

Další pikantní aspekt příběhu je, kdo se na ÚOHS obrátil. Byla to dcera Metrostavu, která v soutěži nebyla. Ano, můžete namítnout logicky, protože kvůli diskriminačnímu požadavku na výtahy, ani nemohla. Ale to nebránilo tomu, aby jiná dcera Metrostavu v dalším konsorciu v soutěži byla.

Představa, že by se v rámci jednoho holdingu firmě nedomluvili, kdo to teda podá, asi reálná není. A nezapomeňme, že Metrostav a jedna z jeho dcer má soudní zákaz účasti na veřejných zakázkách kvůli odsouzené korupci (případ Rath a spol). Přesto dál soutěží přes své dcery (které nějak prokazují kontinuitu a reference), zadavatelé to akceptují a do veřejných soutěží je pouští.

Samozřejmě zajímavé je domýšlet, co se mezitím odehrávalo mezi stavebními firmami, jejich konsorcii, jaké spekulace o podaných nabídkách, kdo snad cenu podstřelil a co to vlastně znamená.

Politická odpovědnost

V minulé radě města gesčně měli pod sebou dopravu Praha sobě, předsedou dozorčí rady DPP byl náměstek Scheinherr, primátorem byl Pirát Hřib, který je dnes náměstkem pro dopravu. Pražští politici řešili po komunálních volbách ustavení rady asi pět měsíců. Nevládlo se a i tato soutěž mezitím tedy dlouhé měsíce stála. Manažeři DPP v tom nedělali nic a čekali, jak to politicky dopadne a kdo jim tam přistane jako radní a kdo v dozorčí radě. Je to ukázka, že politické šachy mají své rozpočtové náklady.