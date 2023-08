Úleva pro novou linku metra. Stavební povolení pro „déčko“ obstálo před soudem

Stavební povolení pro trasu metra D obstálo před Nejvyšším správním soudem. Zamítl kasační stížnosti Pankrácké společnosti a muže z Kovařovicovy ulice v Praze 4, kteří už dříve neúspěšně zpochybnili stavební povolení u Městského soudu v Praze. Ve sporu šlo o provozní úsek z Pankráce na Nové Dvory. Stavba už začala, pražský magistrát ji povolil v červnu 2021.

Reklama

Odpůrci stavby poukazovali ve stížnosti například na domnělou systémovou podjatost úředníků magistrátu, a to s ohledem na vyjadřování pražských politiků. „Stěžovatelé neprokázali, ani netvrdili, že by na úřední osoby byl činěn ze strany vedení města tlak, aby rozhodovaly v rozporu s odbornými (závaznými) stanovisky či na základě neúplné stavební dokumentace. Ani z obsahu spisu nic takového nevyplývá," stojí v rozsudku.

Další námitky se týkaly například umístění pilotové stěny u bytového domu v Kovařovicově ulici nebo údajného zahájení stavby před vydáním stavebního povolení. Výhrady proti pilotové stěně měli stěžovatelé podle rozsudku uplatnit ve stavebním řízení. K druhé námitce správní soud uvedl, že šlo o geologický průzkum, nikoliv stavbu samotnou.

Přímá letecká linka mezi Českem a Tchaj-wanem zahajuje provoz, zájem o ni roste Enjoy První přímá letecká linka mezi Českem a Tchaj-wanem oficiálně zahájí provoz. Dopravce China Airlines bude z Prahy do Tchaj-peje létat dvakrát týdně. Ceny zpáteční letenky začínají podle webu dopravce zhruba na 17 800 korun. Podle českých prodejců letenek je o cesty do Tchaj-wanu čím dál větší zájem. Přímá linka by měla také rozšířit možnosti cestování do dalších míst v Asii. ČTK Přečíst článek

Odpůrci stavby původně podali žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, kde působí specializovaný senát pro nejvýznamnější projekty budované v režimu liniového zákona. Nejvyšší správní soud však už dříve dospěl k závěru, že metro mezi takové projekty nepatří. Žalobu tak projednával a zamítl správní úsek Městského soudu v Praze.

„Rozhodnutí soudu pochopitelně vítáme. Postupně se nám daří odbourat veškeré byrokratické překážky, které vstupují do cesty této v současné době největší dopravní investici za desítky miliard zahájené v minulém volebním období," reagoval na rozhodnutí soudu primátorův náměstek Zdeňk Hřib (Piráti).

Modrá linka metra D by měla propojit Písnici s náměstím Míru a odlehčit dopravě na jihu hlavního města. Příprava stavby se potýkala s řadou problémů a provázely ji spory. Ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který je nejsložitější vzhledem ke stavbě přestupního uzlu na trase C. Dopravní podnik počítal s tím, že letos v říjnu plynule naváže stavbou dalšího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory.

Antimonopolní úřad však zrušil zadávací řízení na druhou část trasy. Rozkladem proti rozhodnutí, který podal pražský dopravní podnik, by se měl nyní zabývat předseda úřadu Petr Mlsna.