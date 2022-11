Estée Lauder chce převzít módní značku Tom Ford za téměř tři miliardy dolarů

Americká kosmetická společnost Estée Lauder se blíží k dohodě o koupi módní značky Tom Ford za 2,8 miliardy dolarů (téměř 66 miliard korun). Informoval o tom list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Podle zdrojů firmy tento týden zahájily exkluzivní rozhovory a dohodu by mohly oznámit již v pondělí.

Značka Tom Ford je známá hlavně díky pánským oděvům. Prodává ale také dámské oděvy a doplňky a má rychle rostoucí řadu luxusní kosmetiky a parfémů. Kosmetickým produktům značky Tom Ford se daří zejména v Číně, která je důležitým trhem také pro firmu Estée Lauder, upozornil list Financial Times.

List The Wall Street Journal již v srpnu informoval, že Estée Lauder jedná o koupi značky Tom Ford a že hodnota dohody by mohla činit tři miliardy dolarů. Začátkem listopadu pak uvedl, že pokročilé rozhovory o koupi značky Tom Ford vede francouzský výrobce luxusního zboží Kering. Podle zdrojů listu Financial Times však tato jednání zkrachovala kvůli neshodám v řadě oblastí.

