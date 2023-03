Česká pošta beze změn nepřežije. Hrozí, že do insolvence spadne už koncem roku

Česká pošta, pokud nenastartuje transformační kroky, se ke konci roku může dostat do insolvence. Uvedl to ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Loni státní podnik vykázal ztrátu 1,5 miliardy korun.

Ministerstvo spolu s vedením pošty chystá transformační projekt, který bude spočívat v rozdělení firmy na státní podnik zajišťující základní služby objednávané státem a komerční část poskytující balíkové služby nebo logistiku. Legislativní příprava transformace by měla být hotová do poloviny letošního roku, na podzim by mělo začít rozdělování podniku.

Dříve ve středu Česká pošta oznámila, že bude pro svou službu Balíkovna využívat 1200 výdejních Alzaboxů společnosti Alza po celé ČR. Svou síť Balíkoven tak rozšíří na 7000 výdejních míst. Kolik za využití Alzaboxů státní podnik Alze platí, zůstává ochodním tajemstvím.

„Zapojení AlzaBoxů do sítě výdejních míst Balíkovny je dalším logickým krokem, jak co nejefektivněji reagovat na potřeby klientů. Naší dlouhodobou snahou je, aby si zákazníci své zásilky mohli vyzvednout pokud možno cestou z práce, co nejblíže svému bydlišti, nebo třeba i na dovolené," uvedla ředitelka Balíkovny Lenka Kristová.

Beze změn státní podnik nepřežije

V rámci přípravy na transformaci již dal Český telekomunikační úřad (ČTÚ) do připomínkového řízení návrh na snížení minimálního počtu poboček pošty z 3200 na 2900. Pobočky by se neměly rušit v místech, kde je pouze jediná pošta, ale naopak spíše ve větších městech, kde je více pošt. Například v Pardubicích klesne počet pošt ze 13 na devět, uvedl ministr. Podle něj nebude krok znamenat snížení dostupnosti služeb, protože pošta bude hledat jiné cesty obsluhy. Zmínil například rozvoj sítě partnerů.

S ministerstvem financí a průmyslu a obchodu chce Rakušan najít model financování, který by poště pomohl překlenout následující dvouleté transformační období. V roce 2025 již chce mít poštu v novém schématu zcela rozdělenou s tím, že komerční část bude v zisku.

V rámci rozdělení podniku bude podle ministra nutné nalézt funkční finanční model pro část zajišťující základní služby, které si objednává stát, k nim patří doručování psaní nebo důchodů na celém území ČR nebo dostupnou pobočkovou síť. Zároveň by ale obě části podniku měly přijít s novými moderními službami, například on-line objednávkou zásilek nebo možnosti zarezervovat si návštěvu pobočky elektronicky na vybraný čas.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Loni přitom získala po schválení Evropskou komisí úhradu nákladů na poskytování základních služeb od státu za poslední čtyři roky ve výši šest miliard korun. Finance musela z velké části použít na splacení provozních úvěrů.

