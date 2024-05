Ceny letenek do mimoevropských destinací podle prodejců meziročně mírně klesají

Průměrná cena letenek na střední a dlouhé lety podle většiny prodejců od začátku roku ve srovnání se stejným obdobím loni mírně klesla nebo stagnovala. Mírný pokles potvrdili prodejci letenek Kiwi.com a Pelikán. Portál Letuška.cz zaznamenal srovnatelné ceny letenek do destinací mimo Evropu a meziroční pokles cen u destinací v Severní Americe díky nové konkurenci. Student Agency Travel zaznamenal různé tendence u různých destinací.

Od začátku letošního roku do 9. května podle Student Agency Travel ceny dlouhých letů meziročně klesly o devět procent u destinace Mauricius, o 17 procent u Tokia a o 11 procent u Miami. Podle prodejce stagnují například Bali nebo vietnamská Hanoj. Vyšší ceny zaznamenal prodejce o 6,7 procenta u thajského Bangkoku, o více než 24 procent u Dubaje, o téměř osm procent u Malediv.

Ceny letů do Severní Ameriky mají podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala na podzim meziročně mírně stoupnout, přibližně o deset procent. Letenky do New Yorku a na Dálný východ se podle něj dají pořídit od 10 tisíc korun. Na ceny má největší vliv přibývající konkurence dopravců, řekl.

Z asijských destinací donedávna cenově oblíbené Thajsko předehnalo Japonsko. "Jeho cena klesá díky novým linkám z vídeňského letiště, destinace je tak nejlevnější za poslední roky," řekla mluvčí prodejce Pelikán Katarína Šuchterová. Klesá podle ní také cena letenek z Mnichova do mexického Cancúnu, která podle dat Pelikána začíná na 10 990 korunách.

Cena průměrné zpáteční letenky do všech destinací podle společnosti Pelikán klesla v dubnu a květnu meziročně téměř o deset procent. "Loňské meziroční zdražování letenek z České republiky se letos v podobné míře již neopakuje," uvedla Daniela Chovancová z Kiwi.com. Průměrné ceny letenek se podle ní meziročně zvýšily o zhruba deset procent v lednu. "To bylo taženo 13procentním růstem cen u krátkých letů, zatímco ceny středních a dlouhých letů zůstávaly konstantní nebo mírně klesly," řekla. Od února pak začaly ceny klesat i u krátkých letů, dodala. Nejvýhodněji mohli podle Chovancové cestující nakoupit v březnu.

Ceny letenek po Evropě se podle Trejbala drží na nižších tisících. Na těchto linkách je podle něj silná konkurence a ceny se u některých destinací zvyšovaly maximálně o stokoruny. Student Agency Travel podle manažerky letenek Lenky Kašické zaznamenal 24procentní pokles cen u letů do španělské Malagy. Mírně, o 2,3 procenta, od ledna do 9. května meziročně vzrostla cena letů do Paříže.

Ceny podle prodejců letenek kromě konkurence mezi dopravci ovlivňuje také chování zákazníků, zejména předstih, s jakým letenky nakupují. Student Agency Travel i Letuška.cz upozorňují na to, že je výhodnější letenky kupovat s předstihem. Podle Trejbala se ve většině případů nevyplatí čekat na last minute nabídky.