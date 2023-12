Prodej letenek se letos zvýšil až o 30 procent, v roce 2024 se vrátí na předcovidovou úroveň

Většina prodejců letenek v Česku zaznamenala v roce 2023 meziroční nárůst prodeje letenek o 20 až 30 procent. Přibližně o 20 procent se prodej zvýšil portálu Letuška.cz, u Student Agency Travel to bylo 30 procent a prodejce Kiwi.com uvedl nárůst o 25 procent. Menší, sedmiprocentní, růst zaznamenala společnost Pelikán. Prodejci odhadují, že v příštím roce by prodej letenek mohl dosáhnout čísel z roku 2019, tedy před covidem-19.

"Evropští dopravci se připravují na zvýšení svých kapacit o sedm procent ve srovnání s rokem 2019. Tento krok naznačuje důvěru v rostoucí poptávku a oživení cestovního ruchu na starém kontinentu," řekla ředitelka prodeje Student Agency Travel Martina Hrnčířová. Severoameričtí letečtí dopravci podle ní v roce 2024 kapacitu zvýší o 8,1 procenta. "I když asijsko-pacifičtí dopravci plánují provozovat na úrovni 98,4 procenta kapacity oproti roku 2019, i toto číslo je považováno za velmi pozitivní signál," dodala. Mírný nárůst prodeje letenek očekává i prodejce Letuška.cz. Kiwi.com má aktuálně na rok 2024 o 45 procent rezervací více než loni touto dobou.

Stagnaci cen letenek hlásí společnosti Letuška.cz a Student Agency Travel. Podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala ceny rostly u letů do destinací s menší konkurencí, především do některých asijských a jihoamerických destinací. "Ke zlevnění došlo u destinací, kam letecké společnosti nabízejí velkou kapacitu míst," řekl Trejbal. To se podle něj týká zejména Severní Ameriky a většiny evropských destinací.

Dálkové lety byly letos levnější i u společnosti Pelikán. Podle dat prodejce Kiwi.com se ceny letenek v roce 2023 průměrně zvýšily o 19 procent, což zároveň odpovídá zvýšení cen letenek na krátké lety do 1500 kilometrů. U středních letů společnost Kiwi.com zaznamenala růst 11 procent a lety nad 4000 kilometrů zdražily o šest procent.

U zatím prodaných letenek na rok 2024 vzrostla cena na Kiwi.com o 11 procent. Letuška.cz očekává růst cen v prémiových třídách letadel, další pohyby cen prodejce očekává jen o jednotky procent v závislosti na konkurenci na konkrétní lince a na zájmu o danou destinaci.

Čechy zaujal Bangkok

V roce 2023 čeští cestující létali zejména do evropských destinací, jako jsou Londýn, Paříž, Barcelona, Vídeň, Malaga nebo Řím. Mezi dálkovými letenkami dominoval thajský Bangkok, New York, Dubaj, Maledivy, Bali nebo Srí Lanka. Bangkok bude podle prodejců oblíbený i v příštím roce. U prodejce Kiwi.com je aktuálně nejvyhledávanější destinací na rok 2024.

Prodejci se také shodují na nejčastější délce cest. Češi průměrně vycestovali na šest dní. Podle dat z Kiwi.com Češi nejčastěji kupovali letenky v úterý večer a nejméně v neděli. Z porovnání let 2022 a 2023 společnosti Kiwi.com také vyplývá, že Češi cestují více spontánně.

Většina Čechů do zahraničí odlétala z Prahy. Portál Letuška.cz zaznamenal přesun cest ze zahraničních letišť na pražské letiště. "Ubylo odletů z okolních letišť díky konkurenceschopným cenám letenek z Prahy. Noví dopravci také přinesli větší zájem o dálkové linky do Severní Ameriky a Asie," vysvětlil Trejbal. Podle prodejce Pelikán z Prahy odletěla asi polovina českých cestovatelů, z Vídně pak asi 30 procent.