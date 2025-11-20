Stopka pro Libeňský most. Praha zakonzervuje již zahájené práce a chystá novou soutěž
Pražská Technická správa komunikací kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032. Na jednání městského zastupitelstva to řekl ředitel TSK Filip Hájek. TSK také podá žalobu ke krajskému úřadu proti rozhodnutí ÚOHS. Chce od soudu slyšet, jak má dál postupovat.
Původně TSK chtěla již zahájené práce dokončit na základě původní soutěže z roku 2022. „Pozastaveno je vše, teď konzervujeme stavbu. Budeme dokončovat projektovou dokumentaci na stavbu nového soumostí, budeme připravovat veškeré podklady pro novou soutěž a budeme soutěžit nového zhotovitele,“ uvedl Hájek s tím, že tak rozhodlo představenstvo městské firmy. Dokončení projektu zabere podle něho zhruba 18 měsíců, poté se bude soutěžit generální dodavatel, což by mohlo zabrat další rok. „Dokončení očekáváme v druhé polovině roku 2032,“ uvedl Hájek.
Zároveň se chce TSK obrátit na krajský soud kvůli rozhodnutí ÚOHS. „Rozhodnutí je poměrně složité a složitě odůvodněné. My chceme pochopit i do budoucna, jak v obdobných věcech pokračovat. To je primární důvod, proč ji podáváme, a to nám může vysvětlit soud,“ řekl Hájek. Druhým důvodem podání žaloby je to, že firmě usnadní narovnání se společností Metrostav. „Jinak bychom museli řešit 63 směnových listů, které jsou potenciálně neplatné a museli bychom udělat dohodu o narovnání,“ doplnil Hájek.
ÚOHS letos na konci června rozhodl, že TSK nemůže pokračovat podle původní soutěže, protože od jejího uzavření projekt výrazně upravila a rozhodla například o tom, že historický most přes Vltavu namísto rekonstrukce nahradí replikou na původních pilířích. Podle úřadu tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení. TSK vybrala v roce 2022 firmu Metrostav TBR, obě firmy proto koncem července podaly rozklad proti rozhodnutí ÚOHS. Rozklady se zabýval předseda úřadu Petr Mlsna, který koncem září potvrdil rozhodnutí svých úředníků.
Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebylo opravováno. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním historického mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě. O vytvoření repliky na původních pilířích pak bylo na základě statických modelů rozhodnuto koncem roku 2023.
