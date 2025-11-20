Nový magazín právě vychází!

Stopka pro Libeňský most. Praha zakonzervuje již zahájené práce a chystá novou soutěž

TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt
Pražská Technická správa komunikací kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032. Na jednání městského zastupitelstva to řekl ředitel TSK Filip Hájek. TSK také podá žalobu ke krajskému úřadu proti rozhodnutí ÚOHS. Chce od soudu slyšet, jak má dál postupovat.

Původně TSK chtěla již zahájené práce dokončit na základě původní soutěže z roku 2022. „Pozastaveno je vše, teď konzervujeme stavbu. Budeme dokončovat projektovou dokumentaci na stavbu nového soumostí, budeme připravovat veškeré podklady pro novou soutěž a budeme soutěžit nového zhotovitele,“ uvedl Hájek s tím, že tak rozhodlo představenstvo městské firmy. Dokončení projektu zabere podle něho zhruba 18 měsíců, poté se bude soutěžit generální dodavatel, což by mohlo zabrat další rok. „Dokončení očekáváme v druhé polovině roku 2032,“ uvedl Hájek.

Zároveň se chce TSK obrátit na krajský soud kvůli rozhodnutí ÚOHS. „Rozhodnutí je poměrně složité a složitě odůvodněné. My chceme pochopit i do budoucna, jak v obdobných věcech pokračovat. To je primární důvod, proč ji podáváme, a to nám může vysvětlit soud,“ řekl Hájek. Druhým důvodem podání žaloby je to, že firmě usnadní narovnání se společností Metrostav. „Jinak bychom museli řešit 63 směnových listů, které jsou potenciálně neplatné a museli bychom udělat dohodu o narovnání,“ doplnil Hájek.

ÚOHS letos na konci června rozhodl, že TSK nemůže pokračovat podle původní soutěže, protože od jejího uzavření projekt výrazně upravila a rozhodla například o tom, že historický most přes Vltavu namísto rekonstrukce nahradí replikou na původních pilířích. Podle úřadu tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení. TSK vybrala v roce 2022 firmu Metrostav TBR, obě firmy proto koncem července podaly rozklad proti rozhodnutí ÚOHS. Rozklady se zabýval předseda úřadu Petr Mlsna, který koncem září potvrdil rozhodnutí svých úředníků.

Polyfunkční dům v Karlíně

Bydlení u komína. V Karlíně vyroste nový dům s plechovou fasádou

Reality

V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebylo opravováno. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním historického mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě. O vytvoření repliky na původních pilířích pak bylo na základě statických modelů rozhodnuto koncem roku 2023.

Penta rozšiřuje impérium. Společnost kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická

Penta kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická v Praze
Společnost Penta Real Estate z investiční skupiny Penta kupuje spolu s firmou MAT Corporation, která vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark, budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická v Praze. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na webu. Hodnotu transakce neuvedl.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor, tedy kancelářských prostor, prodejních ploch, parkovacích stání a dalších na území hlavního města Prahy,“ uvedl ÚOHS. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí vydá do 20 dnů.

Penta Real Estate a MAT Corporation mají společně kontrolovat společnosti BP Budějovická, BP Olbrachtova a BP Poláčkova, které jsou součástí České spořitelny. Každá z těchto firem spravuje příslušnou administrativní budovu centrály.

Penta Real Estate akvizici potvrdila. „S ohledem na fázi transakce nemůžeme detailně komentovat náš záměr, ale naší ambicí je využít potenciál a strategický význam lokality Budějovická a vytvořit zde moderní městské centrum. Díky spojení se společností DBK budeme schopni komplexně rozvíjet celou tuto oblast v srdci největší pražské městské části,“ uvedl Managing Director Penta Real Estate David Musil.

Polyfunkční dům v Karlíně

Bydlení u komína. V Karlíně vyroste nový dům s plechovou fasádou

Reality

V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Největší česká banka plánuje svou centrálu přestěhovat do nového kampusu, který nyní vzniká poblíž bývalého smíchovského nákladového nádraží v Praze. Budou ho tvořit čtyři budovy o ploše asi 75 tisíc metrů čtverečních, mezi kterými povede bulvár propojující smíchovské nádraží s lokalitou Na Knížecí.

Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla loni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun. Letos v lednu Penta Real Estate informovala o tom, že ve spolupráci s EPD postaví na pražském Veleslavíně 100 bytů a 30 řadových domů za dvě miliardy korun.

Společnost MAT Corporation vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark. Podle konsolidované účetní závěrky za rok 2024 dostupné ve Sbírce listin měla čistý obrat 581 milionů korun a konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění dosáhl 86 milionů korun.

Na tomto místě bude stát administrativní budova.

Další nová čtvrť v Praze. Penta a Sudop koupily od Českých drah pozemky u hlavního nádraží

Reality

Přečíst článek

Etnická čistka, uvádí HRW ve zprávě o izraelských operacích na Západním břehu

Izraelská armáda hlídkuje poblíž hranice pásma Gazy
Organizace Human Rights Watch ve zveřejněné zprávě obvinila izraelskou armádu z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných na Palestincích z uprchlických táborů na okupovaném Západním břehu Jordánu. HRW též vyzvala mezinárodní společenství, aby přijalo naléhavá opatření, která by izraelské představitele pohnala k odpovědnosti a zastavila násilí.

Podle HRW Izrael mezi lednem a únorem násilně vysídlil z uprchlických táborů Džanín, Tulkarm a Nur Šams okolo 32 tisíc Palestinců. Vysídleným bylo zakázáno se do táborů vrátit a stovky jejich domů izraelská armáda zničila. HRW označila toto vyhoštění za etnickou čistku, tedy násilný odsun etnické, rasové či náboženské skupiny z určité oblasti.

„Deset měsíců po jejich vysídlení se žádný z obyvatel nemohl vrátit domů,“ řekla agentuře Reuters Milena Ansariová z HRW, která se na vypracování zprávy podílela. Organizace dnes zveřejnila 105stránkový dokument s názvem Všechny mé sny byly vymazány, který popisuje zločiny připisované izraelské armádě.

Izraelská armáda podle Reuters uvedla, že musí ničit civilní infrastrukturu, aby ji nemohli zneužívat ozbrojenci. Neřekla ale, kdy se Palestinci budou moci vrátit domů, a nesdělila důvod pro masové vyhoštění ani pro zákaz návratu. HRW uvedla, že tato vyhoštění, jež se odehrála v době, kdy se pozornost světové veřejnosti soustředila na Gazu, jsou zločiny proti lidskosti.

Péter Szijjártó

Maďaři volají po zastavení plateb pro Kyjev

Money

Podle maďarského ministra zahraničí by Evropská unie měla kvůli korupčnímu skandálu na Ukrajině zastavit veškeré platby Kyjevu. Péter Szijjártó to dnes řekl v Bruselu před jednáním s kolegy z dalších zemí unie, jedním z tématů schůzky je přitom právě další finanční podpora zemi, která se od roku 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

ČTK

Přečíst článek

Ženevské úmluvy z roku 1949 zakazují vysídlování civilistů z okupovaného území, s výjimkou dočasného přesunu z naléhavých vojenských důvodů nebo kvůli zajištění bezpečnosti civilního obyvatelstva.

HRW provedla rozhovory s 31 vysídlenými Palestinci ze tří táborů a analyzovala satelitní snímky, demoliční příkazy a ověřená videa z místa. Zjistila, že více než 850 budov je zničených či těžce poškozených, zatímco odhady OSN uvádějí až 1460 zničených budov.

Uprchlické tábory byly na Západním břehu vytvořeny v 50. letech 20. století poté, co izraelská vláda v souvislosti se vznikem státu Izrael v roce 1948 nuceně vysídlila statisíce Palestinců z jejich domovů. Na Západním břehu, který Izrael obsadil spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967, nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a asi půl milionu Židů.

Od začátku války v Pásmu Gazy, kde od minulého měsíce platí křehké, ale opakovaně narušované příměří, zabili izraelští osadníci či vojáci na Západním břehu více než 1000 Palestinců, uvádí zpráva. Izrael podle ní také častěji zadržuje palestinské obyvatele bez soudu, bourá jejich domy a rozšiřuje výstavbu nových osad, což je z hlediska mezinárodního práva nelegální. Izrael to odmítá s tím, že Západní břeh je sporné, nikoli okupované území.

Americký prezident Donald Trump

Co skrývají Epsteinovy spisy? Trump souhlasí s jejich zveřejněním

Politika

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy k případu odsouzeného a zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, informovala agentura AP s tím, že Trump ustoupil politickému tlaku v této kauze. Návrh zákona v úterý jednoznačně schválily Sněmovna reprezentantů a Senát.

ČTK

Přečíst článek

Výrazně vzrostlo i násilí židovských osadníků vůči Palestincům. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) tento měsíc uvedl, že v říjnu došlo na Západním břehu nejméně k 264 útokům osadníků na Palestince. To je nejvíce za měsíc od roku 2006, kdy OSN začala tyto incidenty monitorovat.

Od října 2023 podle úřadu OSN pro lidská práva zemřelo na Západním břehu a v Izraeli 59 Izraelců při útocích palestinských radikálů či střetech s izraelskou armádou, z toho 22 byli členové izraelských bezpečnostních složek.

HRW vyzvala vlády mezinárodního společenství, aby na izraelské představitele uvalily sankce, pozastavily prodej zbraní i obchodní spolupráci a aby vymáhaly zatykače Mezinárodního trestního soudu. Ten loni v listopadu vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Pásmu Gazy. Izrael, podobně jako USA či Rusko, jurisdikci ICC neuznává.

Mike Huckabee

USA už bezvýhradně nepodporují vznik palestinského státu, uvedl americký velvyslanec v Izraeli

Politika

Přečíst článek
