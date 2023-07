Prázdninový hlad po cestování přihrál easyJetu rekordní zisky. Stávkám a chaosu navzdory

Britské nízkonákladové aerolinky easyJet měly ve třetím finančním čtvrtletí rekordní zisk před zdaněním 203 milionů liber, v přepočtu 5,6 miliardy korun. Pomohla jim silná letní poptávka po cestování navzdory omezeným výpadkům kvůli stávkám. Firma překonala odhady analytiků poté, co ve stejném období loni vykázala ztrátu 114 milionů liber.

Letecké společnosti v Evropě budou i v tomto čtvrtletí vykazovat silné zisky, píše agentura Reuters. Poptávka po cestování po pandemii totiž nadále zvyšuje počet rezervací po celém kontinentu na podobné úrovně jako v roce 2019, přičemž se předpokládá, že růst bude pokračovat i v zimě.

EasyJet také uvedl, že očekává rekordní zisk před zdaněním za své čtvrté čtvrtletí, tedy od července do září. Náklady na sedadlo se snížily díky stabilizaci cen ropy. Výnosy z letenek vzrostly meziročně o 22 procent. Generální ředitel easyJetu Johan Lundgren však varoval před možným dopadem omezené dostupnosti vzdušného prostoru a před stávkami zaměstnanců řízení letového provozu v Evropě.

Tržby skupiny se ve třetím čtvrtletí zvýšily o více než třetinu na 2,36 miliardy liber ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. EasyJet přepravil téměř 23,5 milionu cestujících, tedy bezmála o sedm procent více. Vytíženost letadel stoupla z 88 na 90 procent.

