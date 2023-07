Britské nízkonákladové aerolinky ruší 1700 letních spojů. Bojí se chaosu v letovém provozu

Britská letecká společnost easyJet zrušila zhruba dvě procenta svého letního letového řádu. Opatření se týká 1700 letů a ovlivní plány přibližně 180 000 cestujících. Firma krok zdůvodnila obavami z problémů souvisejících s řízením letového provozu v Evropě.

V loňské letní sezoně se letecká doprava v Evropě potýkala s výpadky v důsledku nedostatku personálu v době, kdy se poptávka rychle zotavovala z útlumu způsobeného pandemií covidu-19. Letos v létě se očekávají potíže zejména v souvislosti s řízením letového provozu.

Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu Eurocontrol nedávno varovala cestující před náročným létem. Na mnoha klíčových letištích totiž v následujících měsících očekává přetížení letového provozu.

Lufthanse spadl systém, tisícům lidí zrušila lety. Stavbaři překopli optické kabely Zprávy z firem Největší německé aerolinky Lufthansa se dnes potýkají s následky výpadku svého počítačového systému, který zkomplikoval plány tisícům lidí po celém světě. Fungovat ráno přestaly systémy pro odbavení i nástup do letadla. Lufthansa kvůli tomu svolala krizový tým a později oznámila, že za výpadkem byly stavební práce, při kterých byly poškozeny optické kabely. Frankfurtské letiště kolem poledne uvedlo, že zruší všechny přílety a že letadla začne odklánět na jiná letiště. Odpoledne byly přílety obnoveny a později se přidaly také odlety, jak se začaly systémy vracet k normálu. ČTK Přečíst článek

Lepší než zrušení na poslední chvíli

Vzdušný prostor pro civilní leteckou dopravu v Evropě nyní omezuje válka na Ukrajině. V některých částech Evropy se navíc řízení letového provozu potýká s nedostatkem zaměstnanců a hrozbou stávek.

Společnost easyJet je podle počtu cestujících největším leteckým dopravcem v Británii. Firma nyní uvedla, že by se díky ohlášeným změnám mohla vyhnout rušení letů na poslední chvílí, které je nákladnější a způsobuje cestujícím více komplikací.

Zrušení 1700 z celkem 90 000 letů plánovaných na zbytek července a na srpen se týká zejména londýnského letiště Gatwick. Zhruba 95 procentům dotčených pasažérů už byla podle firmy rezervace přesunuta na alternativní let.

Pocovidová euforie. Aerolinky více než zdvojnásobily výhled letošního zisku Money Letecké společnosti více než zdvojnásobily výhled letošního zisku, a to na 9,8 miliardy dolarů, v přepočtu 216,5 miliardy korun. K pozitivnímu výhledu přispěla silná poptávka, odvětví se zotavuje z útlumu způsobeného pandemií. Na konferenci v Istanbulu to řekl šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh. Původní odhad z loňského prosince počítal s tím, že zisk aerolinek dosáhne 4,7 miliardy dolarů. ČTK Přečíst článek

Letecká jednička Ryanair překonala rekord v počtu cestujících. A s nadějí vyhlíží léto Zprávy z firem Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair v květnu odbavily 17 milionů cestujících. Je to meziročně o deset procent víc a nejvíc za měsíc ve firemní historii, uvedla firma, která je co do počtu cestujících největší v Evropě. ČTK Přečíst článek