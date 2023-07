Přímá letecká linka mezi Českem a Tchaj-wanem zahajuje provoz, zájem o ni roste

První přímá letecká linka mezi Českem a Tchaj-wanem oficiálně zahájí provoz. Dopravce China Airlines bude z Prahy do Tchaj-peje létat dvakrát týdně. Ceny zpáteční letenky začínají podle webu dopravce zhruba na 17 800 korun. Podle českých prodejců letenek je o cesty do Tchaj-wanu čím dál větší zájem. Přímá linka by měla také rozšířit možnosti cestování do dalších míst v Asii.

První letadlo nové přímé linky přiletí na pražské letiště ve středu ráno. Spoj odstartuje z Tchaj-wanu v úterý ve 23:20 a v Praze přistane ve středu v 07:10 po 13 hodinách a 50 minutách letu. Následně letoun v 11:05 odletí zpět na Tchaj-wan, cesta druhým směrem mu zabere 12 hodin a 30 minut. Linka bude v provozu vždy v úterý a sobotu z Tchaj-wanu a ve středu a neděli z Česka. China Airlines bude využívat na lince letadlo Airbus A350-900. Podle webu dopravce nabídne dohromady 306 míst.

Podle ředitele serveru Letuška.cz Josefa Trejbala může přímá linka do Tchaj-wanu otevřít možnosti cestování do dalších destinací. „China Airlines je totiž největším tchajwanským dopravcem s možností přestupů do rozsáhlé sítě mnoha dalších asijských destinací i Austrálie," uvedl. Letenky do dalších míst s přestupem v Tchaj-peji podle Trejbala začínají na 20 tisíc korun.

Manažerka letenek Student Agency Travel Lenka Kašická uvedla, že je o letenky do Tchaj-peje zájem, prodeje do této destinace jsou vyšší než v předcovidovém roce 2019. Kiwi.com pozoruje nárůst vyhledávání letů na Tchajwan z Prahy, proti loňsku je zájem dvojnásobný.

Letiště Praha má nyní v seznamu dálkových linek do Asie spojení do Ammánu, Dubaje, Dauhá, Maskatu a Salály. Na konci března se vrátila přímá linka do Soulu, v květnu pak linka do New Yorku.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na neoficiálním setkání v Praze s tchaj-wanským ministrem zahraničí Josephem Wu řekla, že přímá letecká linka usnadní spolupráci Česka a Tchaj-wanu. „Diskutovali jsme také o pokračující ekonomické spolupráci našich podnikatelů s jejich tchajwanskými obchodními partnery a o konkrétních plánech tchajwanských investorů u nás," uvedla.

Česko v posledních letech zintenzivnilo svou podporu Tchaj-wanu. Ostrov navštívili například předsedové obou komor Parlamentu Miloš Vystrčil a Pekarová. Prezident Petr Pavel po svém zvolení telefonicky hovořil s tamní prezidentkou Cchaj Jing-wen.