Aerolinky Wizz Air loni snížily ztrátu, letos už čekají zisk

Maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air v uplynulém finančním roce snížila ztrátu skoro o 17 procent na 535,1 milionu eur (12,7 miliardy korun). V aktuálním finančním roce ale už firma očekává návrat k zisku, a to díky silné poptávce po cestování a expanzi flotily.

K loňské ztrátě společnosti přispěly vysoké ceny pohonných hmot a válka na Ukrajině. Celoroční výnosy ale stouply o 134,2 procenta na 3,9 miliardy eur. Oznámila letecká společnost ve zprávě o výsledcích hospodaření za finanční rok 2023, který skončil v březnu. Počet přepravených cestujících se zvýšil o 88,3 procenta na rekordních 51,07 milionu.

Wizz Air se zaměřuje na střední a východní Evropu. Firma ale dál zaostává za největšími evropskými nízkonákladovými aerolinkami Ryanair, které se už vrátily k zisku. Konkurenční easyJet počítá s návratem k zisku v letošním fiskálním roce, uvedla agentura Reuters.

Společnost Wizz Air dodala, že rezervace na léto jsou vysoké a že se zvyšují ceny letenek. Podobně se vyjadřuje i konkurence, která upozornila, že spotřebitelé stále vyhledávají cestování, přestože jejich příjmy se kvůli vysoké inflaci a růstu úrokových sazeb snižují.

Za aktuální finanční rok, který začal v dubnu, firma očekává čistý zisk v rozmezí 350 milionů až 450 milionů eur. Tento odhad však počítá s tím, že se neobjeví nepříznivé vnější události, jako jsou dodatečné dopady války na Ukrajině či zpoždění dodávek.

