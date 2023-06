Pocovidová euforie. Aerolinky více než zdvojnásobily výhled letošního zisku

Letecké společnosti více než zdvojnásobily výhled letošního zisku, a to na 9,8 miliardy dolarů, v přepočtu 216,5 miliardy korun. K pozitivnímu výhledu přispěla silná poptávka, odvětví se zotavuje z útlumu způsobeného pandemií. Na konferenci v Istanbulu to řekl šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh. Původní odhad z loňského prosince počítal s tím, že zisk aerolinek dosáhne 4,7 miliardy dolarů.

Letecké společnosti očekávají, že v letošním roce přepraví po celém světě přibližně 4,35 miliardy cestujících. To není daleko od rekordu 4,54 miliardy pasažérů z roku 2019, tedy z doby těsně před začátkem pandemie covidu-19.

„Léta pandemie jsou za námi a hranice jsou už otevřené,” řekl Walsh na výročním zasedání IATA. Letecké společnosti v posledních měsících vykázaly dobré výsledky a připravují se na rušnou letní sezonu. Poptávka po cestování nevykazuje navzdory inflaci žádné známky poklesu. V letošním roce se také zmírnil tlak ze strany cen ropy.

Předpandemické úrovni se přiblíží i letošní tržby, které aerolinky odhadují na 803 miliard dolarů. Za rok 2019 letecké společnosti vykázaly tržby 838 miliard dolarů.

Poptávce podle Walshe pomáhá vysoká úroveň zaměstnanosti, a to i při slabším makroekonomickém výhledu. „Spotřebitelé z tohoto důvodu pociťují důvěru, že mohou utrácet a že se mohou zadlužit,” řekl šéf IATA.

Walsh na druhou stranu připomněl delegátům 300 leteckých společností, že větší oživení brzdí mimo jiné přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci a rostoucí letištní poplatky. Problémy dodavatelů podle něj zvyšují náklady a zpomalují nasazování nových letadel do provozu. „Letecké společnosti jsou více než frustrované. Je potřeba najít řešení,” dodal podle agentury Reuters.

Z letišť, které zvyšují poplatky, jmenoval amsterodamské letiště Schiphol a také letiště v Jihoafrické republice. „Letiště Schiphol nemá zábrany. Po provozní katastrofě, kterou si loni samo způsobilo, pokračuje ve zvyšování poplatků,” řekl Walsh. Letos už je zvýšilo o 12 procent.

Šéf IATA, který zároveň vede leteckou skupinu IAG, poukázal i na nízkou úroveň ziskovosti. Ta je podle něj neudržitelná. Odvětví dosahuje zisku přibližně 2,25 dolaru na cestujícího, což je méně než cena šálku kávy nebo jízdenky na metro, dodal Walsh.

Třebaže dopravci po celém světě zvýšili ceny letenek, ty s ohledem na inflaci a další faktory zůstaly podle šéfa IATA v porovnání s rokem 2019 reálně stejné. Daně a poplatky v některých zemích podle výpočtů sdružení celosvětově zvýšily cenu letenek o 33 procent. Za zvýšení nákladů, které se přenášejí na spotřebitele, mohou vedle inflace také ceny leteckého paliva a problémy v dodavatelském řetězci.

