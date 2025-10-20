Letiště Praha potvrdilo finanční sílu. Moody’s mu znovu udělila nejvyšší možný rating
Mezinárodní ratingová agentura Moody's potvrdila Letišti Praha známku Aa3. Oceňuje nízké zadlužení, silné hospodářské výsledky a růst počtu odbavených cestujících. Stejné hodnocení jako letiště má i Česká republika.
Mezinárodní ratingová agentura Moody's potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Letiště Praha na známce Aa3, což značí vysokou schopnost emitenta řádně a včas splácet závazky. Stabilní výhled znamená, že agentura neočekává v krátkodobém horizontu změnu hodnocení. Letiště Praha to uvedlo v tiskové zprávě. Takové hodnocení bylo Letišti Praha uděleno už v roce 2023, kdy agentura negativní výhled zvýšila na stabilní. Rating Aa3 má i Česká republika, pro letiště tak jde o nejvyšší hodnocení, jaké může v ČR získat.
Vysoký rating odráží nízké zadlužení, silný provozní zisk a růst počtu cestujících. Letiště Praha je hlavní mezinárodní vstupní branou do ČR a jeho finanční profil umožňuje realizovat dlouhodobé investiční projekty. „I přes rozsáhlé investice v následujících letech máme pevné základy, které nám umožní tyto projekty realizovat bez ohrožení naší finanční stability,“ dodal člen představenstva zodpovědný za finance Marek Mastník.
Součástí hodnocení je také BCA (Baseline Credit Assessment), které hodnotí finanční sílu společnosti samostatně, bez vlivu vlastníka. Letiště Praha zde zlepšilo hodnocení z a1 na aa3, což zajišťuje stabilitu i v případě změny ratingu České republiky, jakožto vlastníka Letiště.
Úvěrový rating investorům ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splacení úvěru. Čím je rating vyšší, tím lépe věřitelé dlužníka vnímají a tím je také pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.
Letiště Václava Havla v Praze letos do konce srpna odbavilo 11,53 milionu cestujících. Za celý rok 2024 to bylo 16,35 milionu cestujících. Počet odbavených cestujících tak loni dosáhl 92 procent počtu z předcovidového roku 2019, kdy letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů.
Společnost Letiště Praha loni vykázala čistý zisk 2,5 miliardy korun. Proti roku 2023 je čistý zisk o miliardu vyšší. V předcovidovém roce 2019 byl však čistý zisk firmy tři miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) letiště za loňský rok činil 4,3 miliardy korun, meziročně o 1,2 miliardy více.
