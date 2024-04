Letecké opravny Job Air Technic mění ředitele a chystají stavbu lakovny

Ostravská společnost Job Air Technic (JAT), která se zaměřuje na údržbu, opravy a speciální zákaznické úpravy dopravních letadel Airbus a Boeing, vstoupila do čtvrté dekády na trhu. Ročně pod rukama jejích techniků projde zhruba 100 strojů. Podnik se řadí do první desítky nejlepších leteckých opravárenských firem v Evropě.

V průběhu tří desítek let existence se ostravské opravny rozrostly do dvou sousedících hangárů a zaměstnávají téměř pět stovek lidí z deseti zemí. K dalšímu posunu dochází v průběhu dubna, kdy funkci generálního ředitele přebírá Imrich Czére. Dosavadní ředitel Vladimír Stulančák v rámci koncernu postupuje do pozice výkonného ředitele divize CSG Defence. V představenstvu JAT ale zůstává.

„Podnik přebírám v zisku a stabilizované situaci a v jeho řízení kontinuálně navážu na svého předchůdce. V opravárenství jsem pracoval pět let, sice na pozici šéfa železničních opraven, ale postupy i principy kontroly jsou podobné. V příštích letech chci firmu dobře udržet a technologicky rozšířit. Byl jsem zvyklý mít ještě širší portfolio prací. Zde vidím možnosti růstu například v avionice a stavbě lakovny. Do budoucna by mohla vzniknout i opravna motorů. Je ale důležité pochopit, zda máme zvyšovat objem byznysu, nebo se soustředit na rozšíření spektra oprav. Zvažujeme i založení vlastní školy a v ní si vychovávat zaměstnance. Lidské zdroje jsou pro nás nejdůležitější,” popisuje své první plány nastupující generální ředitel Imrich Czére.

Ten zatím působil v chorvatské společnosti TŽV Gredelj, která podniká v železničním průmyslu a je členem skupiny Tatravagónka Poprad. Czére má zkušenosti z opravárenského průmyslu, odvětví automotive i elektrotechniky. V podniku zároveň s příchodem nového generálního ředitele vznikla i nová pozice provozního ředitele. Tu obsadil Kaspars Podins, který v oblasti letectví a provozního řízení pracoval na různých pozicích v oblasti provozu a údržby.

Chybí tisíce techniků

Komplexní plán inovací se nedá uskutečnit ze dne na den. Nová lakovna i motorárna vyžadují obrovské finanční investice. Ještě obtížnější je pro podnik ale nábor nových odborně vzdělaných pracovníků.

V Evropě stále chybí několik tisíc leteckých mechaniků. Jen základní vyškolení odborníka trvá tři až pět let. Deficit způsobilo to, že si firmy letecké mechaniky přetahují a přeplácejí. Český odborník s mezinárodním oprávněním navíc může pracovat kdekoli na světě, kde ho zaplatí výrazně lépe. Letecký průmysl v následujících letech očekává obrovský růst a pracovníci se tak stávají nedostatkovým zbožím.

„Možné nové zaměstnance si hledáme již na školách, s nimiž významně spolupracujeme. Jde o školy v Ostravě, Kunovicích či Trenčíně a technickou univerzitu v Košicích. Letos máme na praxích šedesát studentů, kterým se věnujeme a pak z nich doplňujeme stav. Všechny ale neudržíme. Mladí chtějí do světa a starší se vracejí. To je všude stejné a zahraniční zkušenosti jsou velmi přínosné. Přijímáme i odborníky, kteří odcházejí z armády,” popisuje personální politiku Czére.

Letecké opravny Job Air Technik, které nyní patří do skupiny CSG miliardáře Michala Strnada, začínaly jako skupina nadšenců údržbou malých letadel, až přišly vize na rozšíření. V roce 2008 vznikl první velký hangár a podnik postupně získal oprávnění na údržbu velkých letounů Boeing 737 a Airbus 320.

Cesta do impéria CSG

„Poté si firma prošla různými vzestupy a pády. V našem byznysu se musí točit velký obrat, aby se podnik udržel. V roce 2000 se tak firma dostala až do insolvenčních problémů. Poslední velký milník firmy je vstup do Czechoslovak Group v roce 2016,” vzpomíná odcházející generální ředitel Job Air Technic Vladimír Stulančák.

Už v tomto období se zrodila myšlenka na růst firmy a k tomu jeden hangár nestačil a začala tak stavba nového. Oficiálně byl otevřen v únoru 2020 a následně přišla pandemie. „Přestalo se létat, a nikdo příliš nevěděl, co bude dál. V té době všechny aerolinky začaly uzemňovat svá letadla. My jsme v té době již pracovali pro velké leasingové společnosti a ty dostávaly své stroje zpět od aerolinek. Začaly přicházet žádosti o místa na parkování letadel. My je měli, tak přišly rušné časy. Letadla potřebovala údržbu, tak naši lidé měli v pandemii práci na jejich přípravě. Rok 2021 tak pro nás byl finančně nejúspěšnější,” zhodnotil ředitel náročné období pandemie. Ve dvou hangárech mohou letečtí mechanici pracovat v jednu chvíli až na osmi úzkotrupých strojích typu Airbus A320 family či Boeing 737.

Vládní letka

V roce 2022 JAT uzavřela rámcovou smlouvu s Airbusem a díky tomu vstoupila do řady nových soutěží o údržbu či speciální úpravy a nátěry pro konkrétní zákazníky. „Právě jsme předali upravené letadlo do Japonska. Své techniky posíláme k opravám i do dalších zemí a zájem je velký,” popisuje nové aktivity Stulančák.

Rok 2022 byl pro JAT úspěšný i ve státní soutěži. V listopadu podnik vyhrál kontrakt na údržbu vládních letadel. „Té spolupráce, která je zatím na sedm let, si velmi vážíme, protože chceme, aby ta letadla byla udržovaná v České republice. Je to pro nás srdcová záležitost a spolupráce funguje velice dobře,” připomíná ředitel.

Spolupráce s vládou

A proto jej velmi mrzí, že se v nedávné době objevily v médiích informace o problémech vládní letky. „Ty články nebyly založené na pravdě a zejména našich zaměstnanců, kteří se na servisu vládních letounů podíleli, se velmi dotkly. Této zakázky si ve firmě vážíme a s Ministerstvem obrany ČR máme nadstandardní vztahy. Platí, že když se k nám vládní airbusy dostanou, a to i neplánovaně, mají okamžitě vyčleněné místo v hangáru. A pokud je třeba něco zařídit v zahraničí, v řádu hodin reaguje náš dedikovaný tým a přebírá všechny záležitosti potřebné k co nejrychlejšímu vyřešení problému.

Vladimír Stulančák nastoupil na post generálního ředitele JAT v roce 2019 a po pěti letech přechází v rámci koncernu Czechoslovak Group na post generálního výkonného ředitele divize CSG Defence. Právě její společnosti byly v roce 2023 hlavním tahounem růstu skupiny CSG.

Podniky CSG Defence jsou zaměřené na dodávky výrobků a služeb obranného průmyslu, především pozemní techniky a velkorážové munice. Na celkovém výsledku Skupiny se divize CSG Defence s tržbami ve výši 1,1 miliardy eur podílela více než ze šedesáti procent.

