Kryptoburza Binance po tvrdé kritice zvažuje odchod z Ruska.

Společnost Binance, která je největší kryptoměnovou burzou na světě, uvažuje o úplném odchodu z ruského trhu. S odvoláním na mluvčího podniku o tom informoval americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).

Reklama

„Na stole jsou všechny možnosti, včetně úplného odchodu," řekl mluvčí.

Firma prý umožňuje vyvádět peníze z Ruska

Minulý týden The Wall Street Journal informoval, že Binance pomáhá lidem z Ruska převádět peníze do zahraničí, ačkoliv loni uvedla, že dodržuje západní sankce uvalené na Rusko a omezuje obchodování na své platformě v Rusku. To by podle listu mohlo prohloubit právní problémy podniku ve Spojených státech.

Firmu Binance založil v roce 2017 v Šanghaji Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao. Binance vyrostla v dominantního hráče v oblasti kryptoaktiv, dostala se ale i do hledáčku regulačních úřadů, které se snaží potlačovat praní špinavých peněz.

Kryptoměny padají. Americké úřady žalují největší burzu Binance i jejího zakladatele Zhaa Trhy Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žaluje největší kryptoměnovou burzu Binance a jejího zakladatele a šéfa Changpeng Zhaa. Viní je z porušení federálních zákonů o cenných papírech. S odkazem na soudní záznamy o tom informuje agentura Reuters. Největší kryptoměna bitcoin v reakci oslabuje. ČTK Přečíst článek

Ještě před rokem to vypadalo na pořádnou krypto zimu. Bitcoin a spol. jsou ale už zase v kurzu Trhy Trh s kryptoměnami se v prvním pololetí zotavil a celková tržní kapitalizace kryptoměn se na konci období dostala na 1,17 bilionu dolarů (25,5 bilionu korun). Objem obchodů s nejznámější kryptoměnou bitcoin se přitom zvýšil o 185 procent. Ve své analýze to uvádí největší kryptoměnová burza Binance. ČTK Přečíst článek