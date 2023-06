Kryptoměny padají. Americké úřady žalují největší burzu Binance i jejího zakladatele Zhaa

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žaluje největší kryptoměnovou burzu Binance a jejího zakladatele a šéfa Changpeng Zhaa. Viní je z porušení federálních zákonů o cenných papírech. S odkazem na soudní záznamy o tom informuje agentura Reuters. Největší kryptoměna bitcoin v reakci oslabuje.

Reklama

Komise pro cenné papíry a burzy má za to, že Binance a Zhao nedokázali omezit americkým zákazníkům přístup na svou platformu. Firma mimo jiné porušila pravidla ochrany investorů provozováním neregistrovaných burz, zkreslováním kontrol obchodování a prodejem neregistrovaných cenných papírů.

„Prostřednictvím 13 obvinění tvrdíme, že subjekty Zhao a Binance se zapojily do rozsáhlé sítě podvodů, střetů zájmů, nedostatečného zveřejňování a vypočítavého obcházení zákona,” uvedl v prohlášení předseda SEC Gary Gensler. Veřejnost by se podle něj měla mít na pozoru před investováním jakéhokoli ze svých těžce vydělaných aktiv s jejich pomocí.

Zhao na twitteru uvedl, že jeho tým záležitost prověří. Binance popřela obvinění, že uživatelská aktiva byla někdy v ohrožení. Žaloba je podle ní neodůvodněná a firma se bude bránit. Dodala, že se SEC v dobré víře skoro 2,5 roku spolupracovala a znovu vyzvala americký Kongres, aby vytvořil funkční regulační režim pro digitální aktiva.

Lukáš Kovanda: Nová unijní regulace kryptoaktiv favorizuje molochy na úkor inovátorů Názory Sociální sítě nyní baví vtípek stavějící na analýze vzájemného zápolení USA a Číny. Obsahuje totiž také graf zachycující segmenty, v nichž dominují Spojené státy a ve kterých naopak Čína. Čína vede například v 5G technologiích nebo ve výrobě komerčních dronů. Spojené státy mají navrch v kvantové výpočetní technice, ve fúzní energii nebo v produkci biofarmak. „Plichta“ je to pak mezi oběma zeměmi v rozvoji umělé inteligence, ve výrobě polovodičů nebo v hi-tech průmyslové výrobě. Jistý internetový vtipálek pak ke grafu přidělal Evropu. S tím, že dominuje ve jediné sféře – v regulacích. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Žaloba táhne kryptoměny dolů

Už v březnu Binance a její manažery včetně generálního ředitele Changpeng Zhaa žalovala Americká Komise pro obchodování s termínovými kontrakty na komodity (CFTC). Vinila je z porušení předpisů.

Binance dominuje globálnímu sektoru digitálních aktiv. Její hlavní burza Binance.com je největší světovou kryptoměnovou burzou. Loni podle společnosti CryptoCompare zpracovala obchody v hodnotě zhruba 23 bilionů dolarů, tedy přibližně 505 bilionů korun.

Kryptoměny po zveřejnění zprávy oslabují. Bitcoin kolem 18:00 SELČ ztrácí 3,9 procenta na 26 124 USD. Druhá největší měna ether odepisuje 3,95 procenta. O více než deset procent dolů zamířily akcie konkurenční burzy Coinbase.

Svět kryptoměn volá po vlastní regulaci. Bez ní další investoři nepřijdou Money Firmy z odvětví kryptoměn volají po jednotné globální regulaci, která by nahradila dosavadní přístup. Ten je podle nich nepromyšlený a podobá se spíš nahodilému hašení požárů. Někteří ze zástupců těchto firem to řekli na konferenci, kterou v Londýně pořádal list Financial Times. ČTK Přečíst článek