Komárek chce prodat státu zásobník plynu, který spoluvlastní ruský Gazprom

Skupina KKCG miliardáře Karla Komárka jedná s vládou o převodu výkonu akcionářských práv ve společnosti Moravia Gas Storage (MGS) na český stát. Oznámila to mluvčí skupiny Dana Dvořáková.

MGS vlastní podzemní zásobník plynu v Dambořicích na Hodonínsku, který má kapacitu 448 milionů metrů krychlových plynu a řadí se mezi nejmodernější zařízení tohoto druhu v Evropě. Jde se o společný podnik MND (Moravské naftové doly) ze skupiny KKCG a ruského Gazpromu. MGS do projektu investovala více než 2,5 miliardy korun, oznámila skupina miliardáře Karla Komárka.

„V souvislosti s válkou na Ukrajině diskutují zástupci KKCG a české vlády možné varianty provozu skladovacích kapacit podzemního zásobníku plynu (PZP) v Dambořicích pod českou kontrolou,” uvedla Dvořáková s tím, že KKCG vede jednání s cílem podpořit stát v jeho úsilí o energetickou nezávislost na Rusku. Vláda nyní podle KKCG návrh analyzuje.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) již dříve uvedl, že stát se myšlenkou vlastnictví zásobníků zabývá. Jednalo by se podle něj o strategickou investici, otázka ale je, do jaké míry je vlastnictví vhodné. Stát by jako majitel mohl kapacitou v zásobníku stejně disponovat pouze tak, že by ji pronajímal obchodníkům. Stát má i jiné mimořádné nástroje, jak by si mohl kapacitu zabezpečit, uvedl ministr. Před zimou musí být kvůli Síkelovu mimořádnému opatření zásobníky plynu v ČR naplněné nejméně z 80 procent.

KKCG dále uvedla, že jedná také s polostátní společností ČEZ, která projevila zájem v Dambořicích skladovat plyn. Zásobník by sloužil jako dodatečná skladovací kapacita.

MND se zaměřuje na různé oblasti v rámci energetického sektoru – od těžby ropy a plynu až po výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou geotermální vrty nebo větrná energie. České domácnosti zásobuje plynem a elektřinou. Kromě České republiky působí také na Ukrajině, v Německu a Itálii.

KKCG Group je mezinárodní investiční společností s celkovou účetní hodnotou přesahující devět miliard eur. Skupina rozvíjí své obchodní aktivity v 38 zemích světa a má vice než 9000 zaměstnanců. Zakladatel KKCG Karel Komárek se podle žebříčku časopisu Forbes řadí mezi nejbohatší Čechy, jeho majetek se odhaduje na 7,7 miliardy dolarů (asi 183 miliard korun).

