Dálničním stavbám hrozí nedostatek štěrkopísku. Lomy zavírají a novou těžbu blokují úřady i obyvatelé

Sotva se situace s výstavbou dopravní infrastruktury stabilizovala, vzniká problém. Dochází totiž zásadní surovina, kterou stavaři k realizaci nových silnic a dálnic potřebují - štěrkopísek. Situace v jeho těžbě se může v příštích pěti až deseti letech stát kritickým problémem pro české stavebnictví.

Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem štěrkopísku a stavebního kamene. Podle její predikce ukončí do roku 2032 činnost 60 až 70 procent ze 149 pískoven a více než polovina ze 204 současných kamenolomů. Spotřeba obou surovin přitom v poslední dekádě každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat.

FOTOGALERIE: Jak se těží štěrkopísek

Za pozitivní příklad slouží ukončení těžby v pískovně Nučničky na Litoměřicku, na které okamžitě navázala těžba v sousední lokalitě Počaply. „Počaply a Nučničky jsou z geologického hlediska jedním a tím samým ložiskem. Než o otevření nové pískovny jde tedy o pokračování těžby v té stávající. Štěrkopísek opět dobýváme plovoucím bagrem z vody, takže jsme k vytěženému jezeru jen připojili novou zátoku s těžební technikou,“ popisuje Petr Dušek, mluvčí společnosti České štěrkopísky.

Naopak plán společnosti na těžbu u Lohenic na Pardubicku se s ohlasem nesetkal. Část obyvatel těžbu odmítla, měli obavy hlavně z velkého dopadu na krajinu, nárůstu dopravy a hluku a z narušení zdrojů vody. Záměr zatím nezískal od roku 2018 kladné stanovisko EIA.

Těžba v řadě současných lomů začala již před rokem 1989 a jejich kapacita se blíží konci. Například lomy u Uherského Ostrohu nebo Lanžhotu se blíží vyčerpání a nová nejsou připravena.

