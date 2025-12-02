Nový magazín právě vychází!

Julio Ordaz povede AstraZenecu ve střední Evropě. Má za sebou rekordní růst v Mexiku

Julio Ordaz byl jmenován novým ředitelem klastru pro Česko, Slovensko a Maďarsko
AstraZeneca
Středoevropskou divizi farmaceutického gigantu AstraZeneca povede od prosince zkušený manažer Julio Ordaz, který nahradí Kuuna Vahera po pěti letech jeho působení.

Společnost AstraZeneca oznámila změnu ve vedení svého středoevropského klastru. Novým ředitelem pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko se od 1. prosince 2025 stal Julio Ordaz, dosavadní prezident mexické pobočky firmy. Ve funkci nahradil Kuuna Vahera, jenž klastr vedl od roku 2020 a nově povede onkologickou divizi společnosti pro severské země.

Vaher za dobu svého působení zavedl spolupracující strukturu napříč regionem i terapeutickými oblastmi, což posílilo výkonnost jednotlivých týmů. Pod jeho vedením bylo každoročně registrováno 20 až 30 nových léků či indikací, což přineslo výrazný obchodní růst a upevnilo pozici AstraZenecy jako spolehlivého partnera ve zdravotní péči. Odcházející ředitel označil své působení v regionu za obohacující a vyjádřil přesvědčení, že Ordaz přinese novou energii a inovace.

Julio Ordaz má za sebou více než 17 let zkušeností ve farmaceutickém průmyslu. V Mexiku vedl rozsáhlou transformaci tamní pobočky AstraZenecy, která se pod jeho vedením stala lídrem trhu, zdvojnásobila tržby a v roce 2024 dosáhla růstu přes 53 procent. Působil také jako prezident mexické Asociace farmaceutického průmyslu (AMIIF) či člen představenstva Britské obchodní komory v Mexiku. Do firmy nastoupil v roce 2013 a postupně zastával řadu vedoucích pozic v prodeji, marketingu a řízení klíčových obchodních jednotek.

Těším se na spolupráci s našimi týmy a partnery při zlepšování péče o pacienty a zajištění včasného přístupu k inovativním lékům většímu okruhu pacientů. Společně budeme pokračovat v rozvoji vědy a přinášet řešení, která mají skutečný dopad na lidské životy,“ uvedl Ordaz.

Nové vedení si klade za cíl posílit spolupráci mezi zeměmi středoevropského regionu, podpořit digitální transformaci zdravotnictví a zároveň zajistit rychlejší a širší dostupnost inovativních léčiv pro pacienty.

V pražském Karlíně začal pilotní provoz autonomních rozvozových vozítek pro doručování jídla. Novinku představují roboti od Starshipu ve spolupráci s Foodorou. Záměr prošel schválením dopravní komise Prahy 8, a proto může firma své roboty nasadit i bez speciálního povolení.

Robotické jednotky Starship mají šest kol, jsou elektrické a vybavené sadou senzorů a kamer, které jim umožňují rozeznat chodce, kočárky, kola nebo invalidní vozíky a reagovat na překážky či nejasné situace. Pohybují se výhradně po chodnících a předem definovaných přechodech, tedy v režimu, kdy jsou legislativně vedeny jako chodci.

Robot Foodora

Před premiérovým startem Úložný prostor přepravního robota Transportní robot Starship 7 fotografií v galerii

Jejich rychlost je omezena na zhruba tři až čtyři kilometry za hodinu, případně o něco vyšší. Konstrukce robota umožňuje v boxu přepravit přibližně deset kilogramů jídla, které dokáže udržet při správné teplotě. Otevření boxu je zabezpečeno PIN kódem zaslaným zákazníkovi v aplikaci.

Po úspěšném nasazení ve Švédsku se robotické doručování od foodory poprvé představuje také ve střední Evropě. Pokud se pilotní provoz v Praze osvědčí, plánuje se jeho rozšíření do dalších českých měst a regionů. „Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ říká, s tím, že spolupráce se Starship Technologies umožní nabídnout zákazníkům alternativní, a zároveň ekologičtější způsob doručení. Česko tak vstupuje do éry autonomního doručování.

„Jsme hrdí, že dnes v Česku zahajujeme spolupráci s foodorou. Naši autonomní roboti už v řadě zemí zásadně proměnili způsob, jakým lidé nakupují, a nyní si stejný komfort, rychlost a spolehlivost mohou užít i obyvatelé Prahy. Jídlo jim doručíme na vyžádání během několika minut,“ říká Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies.

První roboty vyjíždějí do ulic Prahy

V Praze 8 budou v rámci testovacího provozu nasazeni tři roboti. Ti budou doručovat objednávky z McDonald’s Karlín v okruhu přibližně dvou kilometrů. „V McDonald’s neustále hledáme inovativní způsoby, jak zlepšit zážitek našich zákazníků, ať už v restauraci, nebo mimo ni. Testování rozvážky jídel pomocí robota ve spolupráci s foodorou je dalším krokem směrem k moderním a udržitelným řešením. Věříme, že tato technologie přinese pohodlí a rychlost zákazníkům v Karlíně a okolí, a brzy i na dalších místech,“ uvedl Martin Troup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

„Je to vůbec poprvé, co budou roboti foodory doručovat teplé jídlo, a nejen potraviny. Pro nás jde o zásadní posun v oblasti doručování a další milník v rozvoji našich služeb,“ doplnil Kolesa.

Roboti pracují na čtvrté úrovni autonomie – tedy se pohybují samostatně, ale pod stálým dohledem operátora, který může v případě potřeby okamžitě zasáhnout. „Pokud robot narazí na nečekanou překážku, například staveniště, nebo se ocitne v situaci, kterou nedokáže sám vyhodnotit, pracovník se může připojit a pomoci mu situaci bezpečně vyřešit. V praxi tak kombinujeme výhody umělé inteligence s lidským dohledem, což zajišťuje maximální bezpečnost i spolehlivost,“ připomíná Heinla.

Počítačové vidění umožňuje robotům mapovat okolí s přesností na centimetry. Dokážou fungovat prakticky nepřetržitě a zvládají provoz i v náročných podmínkách. Bez potíží doručí zásilku v dešti, sněhu i během letních veder. „Naši roboti každý den bezpečně překročí více než sto dvacet pět tisíc přechodů pro chodce a po celém světě už doručili přes devět milionů objednávek,“ dodává Heinla.

Cílem nasazení autonomních robotů je doplnění kurýrů. Roboti mají obsluhovat jednoduché objednávky na krátké vzdálenosti, zatímco kurýři se budou moci věnovat delším trasám a složitějším zakázkám. První město, které projekt podpořilo, je Praha – konkrétně městská část Praha 8. Do budoucna se plánuje rozšíření i do dalších měst, s nimiž již probíhají jednání. „Nové technologie vždy nasazujeme v úzké spolupráci s městy. Chceme, aby služba fungovala v souladu s místními pravidly a přinášela výhody jak zákazníkům, tak komunitám,“ uvedl Richard Dirbák, šéf logistiky české foodory. Velikost investice firma nekomentuje, uvádí pouze, že se nepromítne do cen pro zákazníky.

Česko mezi evropskými inovátory

Spuštěním projektu se Česká republika řadí mezi evropské průkopníky moderní městské logistiky. Foodora tím potvrzuje svou pozici jednoho z největších inovátorů na trhu doručovacích platforem. „Každým dnem se mění způsoby, jak se ve městech pohybujeme, nakupujeme a žijeme, a my u toho chceme být. Robotické doručování je logickým krokem vpřed,“ komentuje Dirbák.

„S podporou a zkušenostmi Starship Technologies a ve spolupráci s místními komunitami a městy chceme ukázat, že Česká republika může stát v čele inovací a že soukromí aktéři, jako je foodora, dokážou přinášet moderní technologie občanům a skutečně zlepšovat jejich každodenní život,“ uzavírá Kolesa. Vozítka jsou plně elektrická a podle dat Starship Technologies jejich provoz v Evropě už ušetřil více než sedm set tun emisí CO₂. Každé doručení spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody, což dlouhodobě znamená méně emisí a méně aut v ulicích.

Hra o zmrazená ruská aktiva. ECB odmítla poskytnout záruku za reparační půjčku Ukrajině

Evropská centrální banka, ilustrační foto
Pixabay
ČTK
ČTK

Evropská centrální banka odmítla poskytnout záruku za platbu 140 miliard eur (3,4 bilionu korun) pro Ukrajinu. Podkopala tak plán EU na získání tzv. reparačního úvěru zajištěného zmrazenými ruskými aktivy, napsal list Financial Times s odvoláním na informace od několika úředníků.

ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise je v rozporu s jejím mandátem. Tento postoj ještě více komplikuje snahu Bruselu zorganizovat úvěr krytý zmrazenými aktivy ruské centrální banky, která jsou uložena v belgickém depozitáři cenných papírů Euroclear.

Poté, co Belgie otázku reparační půjčky zablokovala na posledním summitu unie, mají se věcí zabývat šéfové států a vlád bloku na své prosincové schůzce. V reakci na postoj ECB začala komise pracovat na alternativních návrzích, které by poskytly dočasnou likviditu pro zajištění úvěru, uvedly zdroje.

Podle plánu komise by země EU poskytly státní záruky, aby zajistily sdílené riziko splácení úvěru. Představitelé Evropské komise ale uvedli, že jednotlivé země nebudou moci v případě nouze rychle získat hotovost, a to by mohlo trhy dostat pod tlak. Požádali proto ECB, zda by mohla být věřitelem poslední instance, tedy poskytovatelem nouzového úvěru v krajní situaci, pro Euroclear Bank, úvěrovou divizi belgické instituce. Tím by se předešlo případné krizi likvidity.

ECB komisi sdělila, že to není možné. Interní analýza ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise by byl rovnocenný poskytování přímého financování vládám, protože centrální banka by pokrývala finanční závazky členských států. Tato praxe je ve smlouvách EU zakázána, protože má za následek vysokou inflaci a ztrátu důvěryhodnosti centrálních bank.

Od invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 zmrazila EU ruská aktiva za zhruba 210 miliard eur.

Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš

České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS

Zprávy z firem

Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.

Jan Žižka

Přečíst článek

Proti půjčce pro Kyjev se postavila Belgie kvůli tomu, že by v případě, že ruská aktiva budou uvolněna a Moskva je bude moci požadovat zpět, nebyl Euroclear schopen peníze okamžitě vyplatit. Belgický premiér Bard De Wever uvedl, že plán EU je od základu špatný, a požaduje, aby se dalších 26 členských zemí unie přihlásilo k právně závazným zárukám, a podělily se o riziko splacení půjčky pro případ, že by sankce EU, které udržují ruská aktiva zmrazená, byly náhle zrušené. Sankce musí být obnovovány každých šest měsíců jednomyslným rozhodnutím. Některé země, včetně Maďarska, jsou však proti jejich prodlužování.

Spojené státy tlačí na mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Belgie se obává, že potenciální mírová dohoda uzavřená mezi Washingtonem a Moskvou by mohla negovat sankce EU a přinutit Euroclear, aby peníze okamžitě vyplatil.

Podle návrhu EK by Ukrajina splatila peníze z půjčky pouze v případě, že Rusko bude souhlasit s vyplacením reparací Kyjevu.

