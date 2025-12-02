Julio Ordaz povede AstraZenecu ve střední Evropě. Má za sebou rekordní růst v Mexiku
Středoevropskou divizi farmaceutického gigantu AstraZeneca povede od prosince zkušený manažer Julio Ordaz, který nahradí Kuuna Vahera po pěti letech jeho působení.
Společnost AstraZeneca oznámila změnu ve vedení svého středoevropského klastru. Novým ředitelem pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko se od 1. prosince 2025 stal Julio Ordaz, dosavadní prezident mexické pobočky firmy. Ve funkci nahradil Kuuna Vahera, jenž klastr vedl od roku 2020 a nově povede onkologickou divizi společnosti pro severské země.
Vaher za dobu svého působení zavedl spolupracující strukturu napříč regionem i terapeutickými oblastmi, což posílilo výkonnost jednotlivých týmů. Pod jeho vedením bylo každoročně registrováno 20 až 30 nových léků či indikací, což přineslo výrazný obchodní růst a upevnilo pozici AstraZenecy jako spolehlivého partnera ve zdravotní péči. Odcházející ředitel označil své působení v regionu za obohacující a vyjádřil přesvědčení, že Ordaz přinese novou energii a inovace.
Julio Ordaz má za sebou více než 17 let zkušeností ve farmaceutickém průmyslu. V Mexiku vedl rozsáhlou transformaci tamní pobočky AstraZenecy, která se pod jeho vedením stala lídrem trhu, zdvojnásobila tržby a v roce 2024 dosáhla růstu přes 53 procent. Působil také jako prezident mexické Asociace farmaceutického průmyslu (AMIIF) či člen představenstva Britské obchodní komory v Mexiku. Do firmy nastoupil v roce 2013 a postupně zastával řadu vedoucích pozic v prodeji, marketingu a řízení klíčových obchodních jednotek.
„Těším se na spolupráci s našimi týmy a partnery při zlepšování péče o pacienty a zajištění včasného přístupu k inovativním lékům většímu okruhu pacientů. Společně budeme pokračovat v rozvoji vědy a přinášet řešení, která mají skutečný dopad na lidské životy,“ uvedl Ordaz.
Nové vedení si klade za cíl posílit spolupráci mezi zeměmi středoevropského regionu, podpořit digitální transformaci zdravotnictví a zároveň zajistit rychlejší a širší dostupnost inovativních léčiv pro pacienty.
