Jawa představila nové motocykly a plánuje zdvojnásobit výrobu
Český výrobce motocyklů Jawa chce v následujících letech výrazně zvýšit produkci až na 5000 strojů ročně. Pomoci k tomu mají dva nové modely představené na brněnském veletrhu Motosalon – exkluzivní Jawa 1000 a dostupnější Jawa Twin 730.
Česká značka motocyklů Jawa plánuje výrazně zvýšit výrobu svých strojů. Z nynějších zhruba 1000 až 2500 vyrobených motocyklů ročně by se chtěla během několika let dostat až na dvojnásobek, tedy přibližně 5000 kusů ročně. Pomoci mají nové modely, které firma představila na brněnském veletrhu Motosalon.
Jednou z novinek je prémiový model Jawa 1000, který má být exkluzivním produktem vyráběným v omezeném množství. Výroba by měla začít na podzim a první série nebude mít více než patnáct kusů. Některé detaily bude možné upravit podle přání zákazníků. Cena tohoto modelu se pohybuje okolo 1,5 milionu korun.
Ropa může zdražit až o 80 procent. Válka na Blízkém východě hrozí novou inflační vlnou
Druhou novinkou je Jawa Twin 730, která je designově příbuzná, ale cenově výrazně dostupnější. Její cena má být necelých 200.000 korun a první zákazníci by se jí měli dočkat už v květnu. Letos firma plánuje vyrobit přibližně 150 těchto motocyklů.
Oba modely navazují na tradiční design značky – typické jsou zejména červené odstíny lakování a kulatý světlomet. Design vytvořil český designér Jan Hrbek.
Podle výkonného ředitele Jiřího Krafta chce Jawa růst také díky rozšiřování prodejní sítě v Evropě. Firma v poslední době otevřela trh ve Francii a Itálii, získala partnera v Maďarsku a postupně rozšiřuje síť dealerů v Polsku. Motocykly prodává také v pobaltských zemích a nově zahajuje spolupráci s dealerem ve Švýcarsku.
Strnad chce dostat HIMARS na vozy Tatra. Jedná o tom s Maďary
Nové modely mají zároveň reagovat na změny ve vkusu zákazníků. Ti dnes podle vedení firmy častěji hledají výkonnější motocykly a více než praktičnost oceňují zážitek z jízdy. Jde o styl známý například z kategorie café racer, tedy motocyklů určených spíše pro rekreační vyjížďky.
Společnost sídlí v Týnci nad Sázavou na Benešovsku a zaměstnává zhruba 80 lidí. V letech 2023 a 2024 dosáhla tržeb okolo 130 milionů korun ročně, zároveň však vykázala ztrátu přibližně 26 milionů korun. Současná firma vznikla v roce 1997 a navazuje na tradici značky Jawa založené v roce 1929.
