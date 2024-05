Zlato opět na rekordu. Svět je příliš rozháraný

Problémy na Blízkém východě sílí. Investoři se tak obracejí k tradičnímu aktivu, od kterého očekávají výnosy, i kdyby se blížil konec světa. Cena, kterou v posledních měsících na vysoké úrovně vyhnaly nákupy centrálních bank, tak pokořila rekord. Paradoxně může zlato i nadále růst.

Cena zlata opět pokořila rekord. V pondělí brzy ráno se dostala těsně pod 2450 dolarů (více než 55 tisíc korun) za troyskou unci. Důvodem je zjevně geopolitická situace, která se v posledních hodinách opět značně zkomplikovala.

K již probíhajícím konfliktům na Ukrajině či Blízkém východě se nyní připojila napjatá situace v Íránu, kde zemřel prezident a pravděpodobný příští nejvyšší vůdce země. K tomu se přidává nepřehledná situace v Saúdské Arábii, jejíž korunní princ Mohammed bin Salman zrušil plánovanou návštěvu Japonska kvůli obavám o zdraví svého otce.

Pro cenu zlata bohužel platí, že čím hůř, tím lépe. A aktuální situace tak je pro zlato a investory do něj až příliš „dobrá“.

Rekord kvůli centrálním bankám

Růst cen zlata sice lze snadno vysvětlit aktuální situací. To, že padl rekord, ale se samotnou geopolitickou až tak nesouvisí. Důvod je potřeba hledat jinde: v centrálních bankách.

Centrální banky totiž v posledních měsících nakupují zlato nejrychleji za poslední léta. Jedním z největších nákupčích přitom je i Česká národní banka. Důvodem podle ekonomů je snaha zejména ekonomik méně závislých na dolaru nadále si upevňovat pozici proti americké měně.

Bezpečný přístav?

Tím se však ze zlata zejména pro drobné investory stává aktivum, které ztrácí svou původní výhodu – tedy aktivum, které uchovává hodnotu i ve velmi turbulentních dobách. Ve chvíli, kdy ceny zlata mohou kvůli enormním sumám vynakládaným centrálními bankami značně kolísat, se tato výhoda může stát spíše pastí. Až se změní situace a centrální banky se budou zlata zase zbavovat, může cena značně poklesnout.

Nicméně v krátkodobém horizontu to nejspíš nehrozí. Svět je příliš rozháraný na to, aby zlato ztratilo svůj lesk. V těchto dobách zkrátka zatím stále je oním bezpečným přístavem, za který jej drobní investoři stále považují.