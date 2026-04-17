Jančurův RegioJet prohrál spor o miliardy
RegioJet podnikatele Radima Jančury definitivně neuspěl ve sporu o miliardy z převodu majetku Českých drah. Vrchní soud jeho žalobu zamítl a dopravce musí navíc zaplatit přes 80 milionů korun za náklady řízení.
České dráhy (ČD) nemusejí vracet státu více než sedm miliard korun, které dostaly v roce 2008 za převod majetku na tehdejší Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Pražský vrchní soud zamítl odvolání společností RegioJet a Student Agency. Na svém webu o tom informovala advokátní kancelář Skils, upozornil v pátek server Zdopravy.cz. Podle RegioJetu rozsudek narušuje principy spravedlivé hospodářské soutěže, firma chystá další právní kroky.
Spor o miliardy z roku 2008
V roce 2008 dráhy na správce kolejí, dnešní Správu železnic, převáděly majetek a činnosti související s údržbou železničních tratí. Jednalo se zejména o vozidla určená k opravám kolejí, budovy sloužící jako zázemí, depa, dílny nebo administrativní objekty.
Dráhy za to od SŽDC dostaly 12 miliard korun.
Dopravní společnost RegioJet Radima Jančury spouští další velký finanční manévr. Na trh uvádí zajištěné dluhopisy v objemu 1,5 miliardy korun, s možností navýšení až na čtyři miliardy korun. Cílem je získat kapitál na nákup použitých vagónů od německých drah Deutsche Bahn.
Jančura shání miliardy přes dluhopisy. Chce koupit německé vagóny
Zprávy z firem
Dopravní společnost RegioJet Radima Jančury spouští další velký finanční manévr. Na trh uvádí zajištěné dluhopisy v objemu 1,5 miliardy korun, s možností navýšení až na čtyři miliardy korun. Cílem je získat kapitál na nákup použitých vagónů od německých drah Deutsche Bahn.
RegioJet: cena byla nadhodnocená
RegioJet obchod od začátku kritizoval, podle společnosti tehdy strany zvolily špatný způsob ocenění převáděného majetku a výsledná částka byla výrazně nadhodnocena. Podle posudků soukromého dopravce měl majetek hodnotu necelých pěti miliard korun.
Jeho žalobu zamítl loni Městský soud v Praze, vrchní soud nyní verdikt potvrdil. RegioJet navíc musí Českým drahám uhradit náklady na soudní řízení, což je více než 80 milionů korun.
„Společnost RegioJet je přesvědčena, že rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je v rozporu s českým právním řádem, ústavními principy i pravidly Evropské unie, a proto podnikne veškeré dostupné právní kroky k nápravě tohoto stavu,“ sdělil RegioJet.
Podle majitele společnosti Radima Jančury rozhodnutí otevírá prostor pro nekontrolované nakládání s veřejnými prostředky bez obav z jakékoli soudní kontroly.
Radim Jančura, dvaapadesátiletý Brňák původem z Ostravy, vybudoval v Česku nevídaný byznys s dopravou. Žluté autobusy, žluté vlaky. RegioJet. Svůj byznys dál rozvíjí, vozí Čechy do Německa, do Rakouska. Nemá rád, když se o něm mluví jako o miliardáři.
RegioJet neprodávám, chci být největším dopravcem v Česku, říká Radim Jančura
Leaders
Radim Jančura, dvaapadesátiletý Brňák původem z Ostravy, vybudoval v Česku nevídaný byznys s dopravou. Žluté autobusy, žluté vlaky. RegioJet. Svůj byznys dál rozvíjí, vozí Čechy do Německa, do Rakouska. Nemá rád, když se o něm mluví jako o miliardáři.
Spor může pokračovat
RegioJet upozorňuje, že předmětem převodu byl soubor tisíců nesourodých movitých i nemovitých věcí, nikoli funkční celek.
„Z charakteru transakce podle našeho názoru vyplývá, že jejím cílem bylo dosažení předem stanovené částky, nikoli převod ekonomicky smysluplné části podniku,“ dodal dopravce.
Proti rozhodnutí může podat ještě dovolání k Nejvyššímu soudu.
RegioJet již dříve podal ve stejné věci stížnost k Evropské komisi, která v roce 2012 prověřování zastavila s odůvodněním, že pro jeho pokračování nedostala dostatek informací.
