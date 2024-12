Musk vypustil do vesmíru desítky satelitů, na jednom pracovali i čeští středoškoláci

Z americké Kalifornie odstartovala raketa Falcon 9 americké společnosti SpaceX, která vyslala na oběžnou dráhu tři desítky satelitů. Jedním z nich je i družice LASARsat, kterou navrhli čeští středoškoláci a která má přispět k řešení problému kosmického smetí. Tato družice má umožnit výzkum a další vývoj nápadu českých studentů, jak za pomoci laseru na dálku opravit nefunkční družice.

Reklama

Start vysílala společnost SpaceX na svých internetových stránkách a čeští studenti ho sledovali i osobně Vandenbergově vesmírné základně v Kalifornii.

Raketa vynesla do vesmíru tři desítky satelitů různých firem například pro sledování námořní, pozemní a letecké dopravy nebo k poskytování dat pro dlouhodobé předpovědi počasí. Jihokorejská vláda si u SpaceX v této misi objednala vynesení radarového satelitu se syntetickou aperturou (SAR).

Čeští studenti uspěli

Pětice českých středoškoláků v dubnu uspěla ve finále kategorie kosmonautika a letectví mezinárodní soutěže Conrad Challenge, kterou založila Nancy Conradová, manželka zesnulého Peta Conrada, třetího člověka na Měsíci. Finále se konalo v ústředí americké vesmírné agentury NASA v Houstonu.

Družice LASARsat umožní výzkum a další vývoj jejich vítězného nápadu, totiž jak za pomoci laseru na dálku opravit nefunkční družice, a snížit tak množství kosmického odpadu. Satelit má podobu kostky o hraně deseti centimetrů a je vybaven několik přístroji.

Reklama

Dnešní mise, nazvaná Bandwagon-2, je druhou v programu Bandwagon. První start v rámci tohoto programu se odehrál letos v dubnu a vynesena při něm byla desítka družic pro různé zákazníky.

EU chce konkurovat Starlinku, jenže opět to dělá pozdě. Musk je napřed Zprávy z firem Evropská unie si uvědomila, že by se brzy mohla stát závislou na satelitní službě Starlink, patřící současnému nejbohatšímu muži světa Elonu Muskovi. Službu, která poskytuje internetové připojení, vyhledávají jednotlivci, celé země, ale i armády. A tak si i EU řekla, že je načase mít svůj vlastní systém. Udělala to však opět s křížkem po funuse. fry Přečíst článek

Google představil přelomový kvantový čip Willow Zprávy z firem Americká společnost Google představila svůj nový kvantový čip, který podle ní dosáhl přelomových výsledků. V testech dokázal za pět minut vyřešit výpočetní úlohu, která by dnešním nejrychlejším počítačům zabrala více času, než kolik činí stáří vesmíru, uvedla firma. Čip podle ní zároveň dokáže výrazně omezit chybovost, která je jedním z největších problémů této technologie. ČTK Přečíst článek