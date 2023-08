Indie se jako první země světa pokusí přistát u jižního pólu Měsíce

Velký den pro indický vesmírný program je tu. Asijská země se pokusí jako první na světě přistát v blízkosti jižního pólu Měsíce. Přistávací modul sondy Čandrájan-3 by měl dosednout na měsíční povrch v 18:04 indického času (14:34 středoevropského letního času). Na Měsíc své zařízení zatím úspěšně dopravily Spojené státy, Rusko (Sovětský svaz) a Čína.

Rusko tento týden chtělo předstihnout Indii s přistáním v málo prozkoumané oblasti u jižního pólu Měsíce, jeho modul Luna-25 se ale podle nedělního oznámení ruských médií vymkl kontrole a narazil do měsíčního povrchu.

Z indického modulu má v případě úspěšného přistání vyjet robotické vozítko, které bude zkoumat měsíční povrch a posílat data a fotografie na Zemi. Tmavé krátery v oblasti jižního pólu by podle vědců mohly skrývat zmrzlou vodu, což by podpořilo plány na eventuální budoucí osídlení přirozené oběžnice Země. Životnost vozítka poháněného solární energií je plánována minimálně na jeden lunární den, což je asi 14 pozemských dní.

