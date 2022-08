Ikonické helikoptéry Chinook mají problém. Do odvolání nesmí létat

Americká armáda uzemnila všech 400 helikoptér Boeing CH-47 Chinook kvůli opakujícím se problémům s motorem. Nákladní vrtulník proslulý i díky slavným filmům slouží vojákům již šedesát let, uvádí agentura Bloomberg. Poprvé v akci byl použit během války ve Vietnamu.

Americká armáda řeší ohromný problém. Musela uzemnit všech 400 nákladních helikoptér Boeing CH-47 Chinook. Důvod? Opakující se závažné problémy s motorem. „Naštěstí kvůli závadě nedošlo k žádnému úmrtí, ani závažnějším zraněním,“ citovala agentura Bloomberg mluvčí americké armády Cynthiu Smith.

Problém v současnosti řeší společnosti Boeing a dodavatel motorů, společnost Honeywell. Podle jejího vyjádření stojí za závadou dodatečně nainstalované součástky, které „nedosahují standardů firmy Honeywell“.

Až do vyřešení závady budou proslulé dvouvrtulové stroje uzemněny.

Přepravní vrtulníky Chinook startovaly ve Vietnamu

Boeing CH-47 Chinook je americký střední transportní vrtulník s tandemovým uspořádáním dvou nosných rotorů. Je přímým pokračovatelem známého typu CH-46D Sea Knight. První prototyp vzlétl 21. září roku 1961 a první sériově vyráběné vrtulníky byly dodány koncem roku 1965.

Při maximální rychlosti 315 km/h byl rychlejší než moderní víceúčelové a útočné vrtulníky 60. let. Je jedním z mála letadel té doby jako např. Lockheed C-130 Hercules nebo Bell UH-1 Iroquois, která jsou stále ve výrobě a v první linii. Dosud bylo vyrobeno přes 1200 kusů.

„Jeho hlavní rolí je přesun skupin vojáků, dělostřelectva a doplňování zásob na bojišti,“ uvádí Boeing. V současnosti je používán ve 22 zemích.

Chinook má širokou nakládací rampu v zadní části trupu a tři vnější nákladní háky. Stroje se poprvé účastnily bojů ve vietnamské válce roku 1966.

Během času byly vyráběny typy CH-47A, CH-47B a CH-47C. Tyto stroje byly v 80. letech modernizovány na typ CH-47D, který má silnější motory a moderní vybavení. Kromě těchto vrtulníků byl vyráběn ještě typ pro speciální akce a civilní verze Model 234.

