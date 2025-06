Černé skříňky prozradí, proč se zřítil Boeing s 242 lidmi na palubě. Indické úřady už našly obě

Záchranáři v západoindickém městě Ahmadábád, kde se ve čtvrtek zřítil Boeing 787-8 Dreamliner aerolinek Air India, dokončili prohledávání místa neštěstí a nyní pátrají po pohřešovaných osobách i tělech v zasažených budovách.

Indické úřady už našly obě černé skříňky z havarovaného letadla společnosti Air India. Informoval o tom dnes web Independent. Záchranné složky mezitím podle tiskových agentur v troskách budov dál pátrají po pohřešovaných v obydlené oblasti, kam se stroj ve čtvrtek zřítil. Na palubě letounu bylo 242 lidí, z nichž jeden přežil. Celkový počet obětí ale podle předběžných informací médií dosahuje 265, neboť další lidé zemřeli na zemi.

Jedna z černých skříněk byla v troskách letadla, zatímco druhou vyšetřovatelé našli na střeše nedaleko místa pádu. Úřady budou nyní zjišťovat jejich obsah. Přeživší svědek uvedl, že ani ne minutu po vzletu uslyšel hlasitou ránu a škubnutí, po čemž letadlo plulo vzduchem, než spadlo v obydlené oblasti za letištěm.

Scéna zkázy

Indický premiér Naréndra Módí dnes přijel na místo nehody v oblasti Méghánínagar, které nazval scénou zkázy. Letadlo se zřítilo na rok starou lékařskou ubytovnu, v níž se ocas stroje zaklínil, zatímco části jeho trupu byly roztroušeny kolem. Předseda vlády navštívil i zraněné v nemocnici.

Úřady přesný počet obětí zatím oficiálně nesdělily. Server Times of India napsal, že záchranné týmy shromáždily 290 pytlů s těly, zatímco agentury AFP a Reuters uvádějí 265 obětí včetně 24 lidí na zemi. Mezi mrtvými jsou i čtyři medici, zatímco 30 dalších je zraněných. Identifikaci zemřelých musejí prokázat testy DNA, protože většina těl je ohořelá k nepoznání, uvedla agentura AP.

Vyšetřování prozatím ukázalo, že 70 procent cestujících sedělo na svých místech se zapnutými pásy, uvedla agentura Reuters. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, zda stroji selhaly motory, případně zda se snížil jejich tah. Web Times of India zmiňuje zprávu indického Generálního ředitelství pro civilní letectví (DGCA), která opakované upozorňovala na bezpečnostní a inspekční problémy aerolinek.

Spoj AI 171 směřující ze západoindického Ahmadábádu na londýnské letiště Gatwick vzlétl ve čtvrtek v 10:08 SELČ. Krátce po startu vyslal nouzový signál, přestal se ozývat a zhruba po minutě se zřítil na lékařskou ubytovnu v obydlené části města za letištěm. Na palubě byli dva piloti, deset členů posádky a 230 cestujících, z nichž 169 pocházelo z Indie, 53 z Británie, sedm z Portugalska a jeden z Kanady. Příčiny nehody se vyšetřují.

