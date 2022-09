I Agrofert doběhly drahé energie. Odstaví závod v Hodicích na Jihlavsku

Zemědělci, potravináři, chovatelé a celý zpracovatelský průmysl se prohýbá pod vysokými cenami energií. Vláda pro ně přichystala pomoc. K některým ale nedorazila včas. První oběť drahých energií z řad potravinářských závodů už hlásí i gigant Agrofert. Odstaví výrobu masného závodu v Hodicích na Jihlavsku.

Reklama

Koncern Agrofert má v plánu konzervovat v nejbližších týdnech provoz v Hodicích na Jihlavsku, kde v roce 1967 vznikl první salám Vysočina. Jako první zprávu přinesl server iDNES.cz. Záměr zdůvodnila mluvčí koncernu Lucie Bukovanská vysokými cenami energií. Zaměstnanci podle ní dostali nabídku pracovat v závodech v Krahulčí a ve Studené, kam by je koncern převážel na své náklady. Počet lidí, jichž by se opatření týkalo, neupřesnila.

„Mohu potvrdit, že z důvodu vysokých cen energií budeme nuceni zakonzervovat provoz v Hodicích. Věříme však, že ho budeme moci znovu spustit. Nyní vyčkáváme, s jakými opatřeními přijde vláda. Pokud přijde s rozumným zastropováním cen energií, k zastavení výroby nebudeme muset přistoupit,” uvedla mluvčí pro server. Podle ní se problém s vysokými cenami energie týká prakticky všech výrobců potravin v ČR.

Dušan Janovský: Dilema bezohledného strávníka aneb S energií je nutno šetřit, ne ji dotovat Názory Současná situace na trhu s energiemi v Evropě připomíná situaci, kdy v restauraci kamarádi platí společný oběd dohromady rovným dílem. Kdo si objedná levné jídlo, chová se iracionálně, protože sice zaplatí hodně, ale dobře se nenají. Proto je racionální objednat pro sebe drahé jídlo, což nakonec učiní všichni. Podobně i v současné energetické situaci v Evropě mají státy možnost domluvit se na úsporách. To ale neudělají, protože racionální je partnery zradit a nákup plynu dotovat. Plyn tak budou dotovat všichni, žádný plyn ani elektřina navíc tím nevznikne – jen si státy vyprázdní rozpočty, míní programátor a analytik Dušan Janovský. Dušan Janovský Přečíst článek

V Krahulčí u Telče na Jihlavsku sídlí výrobce uzenin Krahulík-Masozávod Krahulčí, který stejně jako společnost Mafra vlastnící server iDNES.cz spadá pod koncern Agrofert. Na firemním webu Krahulík uvádí, že do jeho portfolia přibyla značka Vysočina Hodice v roce 2009 a Masna Studená v roce 2012.

Server uvedl, že současnou situaci podle Českého svazu zpracovatelů masa nezvládly už tři středně velké firmy z oboru maso a uzeniny, několik dalších konec zvažuje. Podle jeho informací mimo jiné skončila například firma Jatky Sojka. Problémy mají podle serveru iDNES.cz také mlynáři, pekaři, sladovníci nebo chovatelé drůbeže.

Reklama

Vláda v pondělí oznámila, že domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně 6000 korun za megawatthodinu (MWh) včetně DPH, plyn bude stát maximálně 3000 korun za MWh včetně DPH. Jde o opatření proti rekordně vysokým cenám energií. Ve středu vláda rozhodla, že velkoodběratelé elektřiny a plynu budou moci od listopadu čerpat podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun.

Stát podpoří osm tisíc tuzemských, energeticky náročných firem 30 miliardami korun Politika Velkoodběratelé elektřiny a plynu budou moci podle premiéra Petra Fialy (ODS) od 1. listopadu čerpat podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun. Řekl to po jednání vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uvedlo, že výzvu se všemi požadavky vypíše do konce letošního roku. Vláda také schválila prodloužení snížení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr do konce příštího roku. ČTK Přečíst článek