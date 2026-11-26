Huang je zpět, problémy zůstávají. Po propadu akcií hrozí Nvidii i dražší financování
Jensen Huang je zpět, důvěra ratingových agentur nikoliv. Nvidii hrozí snížení úvěrového hodnocení kvůli nedostatkům v řízení společnosti a přílišné závislosti na jejím spoluzakladateli.
Personální veletoče v čele Nvidie mohou mít pro společnost nepříjemné finanční důsledky. Agentura S&P Global Ratings upozornila, že v následujících 90 dnech může snížit úvěrový rating výrobce čipů o jeden stupeň, pokud firma neodstraní nedostatky ve svém řízení. Informoval o tom server CNBC.
Nvidia se v současnosti pyšní ratingem AA, třetím nejvyšším stupněm na škále agentury. S&P ji však zařadila na seznam společností, u nichž zvažuje zhoršení úvěrového hodnocení. Rating by mohl klesnout na AA−. Výraznější propad agentura nevylučuje, pokud další vyšetřování či nová zjištění ukážou, že utrpěla také pověst společnosti nebo její obchodní vyhlídky.
„Události kolem generálního ředitele a otázky týkající se možného porušení pravidel pro kontrolu exportu odhalily slabiny v systému řízení Nvidie, zejména pokud jde o strukturu, složení a efektivitu její správní rady,“ uvedla S&P ve své zprávě.
Ještě minulý týden Nvidia tvrdila, že svého bývalého šéfa zpět nevezme. Teď je všechno jinak. Jensen Huang se po skandálu kolem mimomanželských vztahů, včetně poměru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu, vrací do čela technologického gigantu. K obratu přispěl tlak prezidenta Donalda Trumpa, zaměstnanců i investorů. Akcie Nvidie v předburzovním obchodování vyletěly o více než 31 procent.
Trump zasáhl, Huang se vrací do čela Nvidie. Akcie vystřelily vzhůru
Leaders
Ještě minulý týden Nvidia tvrdila, že svého bývalého šéfa zpět nevezme. Teď je všechno jinak. Jensen Huang se po skandálu kolem mimomanželských vztahů, včetně poměru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu, vrací do čela technologického gigantu. K obratu přispěl tlak prezidenta Donalda Trumpa, zaměstnanců i investorů. Akcie Nvidie v předburzovním obchodování vyletěly o více než 31 procent.
Příliš mnoho moci v rukou jednoho muže
Nvidia pod Huangovým vedením přinesla investorům mimořádné výnosy. Právě závislost na jejím spoluzakladateli se ale nyní ukazuje jako jedna ze slabin technologického gigantu.
„Přestože vedení Nvidie po desetiletí přinášelo akcionářům a dalším zainteresovaným stranám významné výnosy, nedostatečný dohled nad managementem a absence plánování nástupnictví dostaly do popředí otázku rizika spojeného se závislostí na klíčové osobě,“ uvedli analytici S&P Andrew Chang a David Tsui.
Agentuře vadí také dlouholeté působení některých členů správní rady, které podle ní může ohrožovat jejich nezávislost. Předseda rady Harvey Jones a jeden z prvních investorů Nvidie Tench Coxe v ní působí nepřetržitě od roku 1993. Brooke Seawell se stal jejím členem v roce 1997.
S&P navíc upozorňuje na otázky kolem řízení geopolitických rizik a fungování vnitřních kontrolních mechanismů v souvislosti s aktivitami Nvidie v Číně.
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Krize, kterou návrat Huanga nevyřešil
Huangův návrat do čela firmy provázely dramatické okolnosti. Ještě necelé dva týdny před jeho opětovným jmenováním předseda správní rady Jones tvrdil, že vedení společnosti nemá v úmyslu Huanga povolat zpět. Nakonec pro jeho návrat hlasovala správní rada jednomyslně.
Investoři zprvu reagovali euforicky. Akcie Nvidie během pondělního obchodování vystřelily až o 36 procent. Nadšení ale rychle vyprchalo. Od pondělního závěru obchodování odepsaly podle CNBC přibližně 12,5 procenta.
Ani ratingové agentury Huangův návrat neuklidnil. Už 18. listopadu zhoršila agentura Moody’s výhled úvěrového hodnocení Nvidie z pozitivního na stabilní, a to právě kvůli pochybnostem o řízení společnosti. Své stanovisko nezměnila ani po návratu spoluzakladatele do čela firmy.
Donald Trump chystá další celní úder proti Číně, Evropské unii a dalším obchodním partnerům. Pro české firmy to znamená hrozbu nových problémů, především prostřednictvím německého průmyslu. Americkému prezidentovi ale může tvrdý obchodní postup přijít vhod i doma. Ve Washingtonu totiž sílí pobouření kvůli jeho zásahu do vedení čipového gigantu Nvidia. Nová cla tak mohou odvést pozornost od nepříjemné kauzy.
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Názory
Donald Trump chystá další celní úder proti Číně, Evropské unii a dalším obchodním partnerům. Pro české firmy to znamená hrozbu nových problémů, především prostřednictvím německého průmyslu. Americkému prezidentovi ale může tvrdý obchodní postup přijít vhod i doma. Ve Washingtonu totiž sílí pobouření kvůli jeho zásahu do vedení čipového gigantu Nvidia. Nová cla tak mohou odvést pozornost od nepříjemné kauzy.
Dražší peníze pro čipového giganta
Případné snížení ratingu může znamenat pokles cen dluhopisů Nvidie, růst jejich výnosů a v konečném důsledku i vyšší náklady na další financování.
Přitom ještě v červnu, krátce poté, co S&P zvýšila Nvidii rating z AA− na AA, společnost nacenila emisi dluhopisů v objemu 25 miliard dolarů se splatností v letech 2028 až 2056. Podle údajů agentury Bloomberg jsou v americkém indexu podnikových dluhopisů investičního stupně zastoupeny dluhopisy Nvidie v hodnotě přibližně 32,5 miliardy dolarů.
Analytici S&P se nyní chtějí sejít s vedením společnosti a členy správní rady. Zajímat je bude zejména posílení nezávislosti rady, efektivnější kontrola managementu a důvěryhodný plán nástupnictví. Agentura zatím nemá informace o tom, že by Nvidia podnikla kroky k nápravě možných závažných nedostatků ve svém řízení.
Události kolem padlého šéfa Nvidie Jensena Huanga působí jako jízda na horské dráze. Po jeho spektakulárním pádu to na chvíli vypadalo, že si technologičtí miliardáři svého souputníka nakonec prosadí a Huang by se mohl vrátit zpět do role CEO firmy, na níž stojí úspěch umělé inteligence. Jenomže zdá se, že si tradiční diplomacie nakonec přeci jen prosadí svou. A možná malou, ale opravdu malinkatou roli v tom celém hraje i mnohdy opomíjená věc: morálka.
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Názory
Události kolem padlého šéfa Nvidie Jensena Huanga působí jako jízda na horské dráze. Po jeho spektakulárním pádu to na chvíli vypadalo, že si technologičtí miliardáři svého souputníka nakonec prosadí a Huang by se mohl vrátit zpět do role CEO firmy, na níž stojí úspěch umělé inteligence. Jenomže zdá se, že si tradiční diplomacie nakonec přeci jen prosadí svou. A možná malou, ale opravdu malinkatou roli v tom celém hraje i mnohdy opomíjená věc: morálka.
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