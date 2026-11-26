Čeští zákazníci požadují spolehlivé a jednoduché služby i komunikaci, říká Petar Babić z T-Mobile
Jak chce společnost T-Mobile podpořit bezpečnost prostředí tuzemského internetu? Nakolik její fungování promění nástup umělé inteligence? A co charakterizuje českého zákazníka mobilních operátorů? Hostem další epizody podcastové série Global Minds, která mapuje působení expatů s vlivem na byznys v tuzemsku i zahraničí, je Petar Babić, Chief Commercial Officer pro B2C segment v T-Mobile Czech Republic.
Segment rezidentních zákazníků T-Mobile vede Petar Babić od loňského září. Předtím působil jako ředitel segmentu domácností v Slovak Telekomu, kde zodpovídal za průběh transformace, zrychlení růstu tržeb a zlepšení zákaznické zkušenosti. Pracoval též ve službách srbského Telenoru, britského Vodafonu nebo katarského operátora Ooredoo v jeho kuvajtské divizi.
Svůj nedávný příchod ze Slovenska do Prahy popisuje jako relativně malou změnu – i proto, že se jednalo o přesun v rámci, společnosti, která sdílí se Slovak Telekomem z části federální vedení. „Mezi oběma zeměmi samozřejmě rozdíly jsou, ale ne tak velké, jako kdybych přicestoval třeba ze svého rodného Srbska,“ popisuje.
Zodpovídají za oblasti, kde hlavní roli hrají empatie a vlídnost. Přitom musí vždy pamatovat i na byznysové cíle skupiny Generali. Jak se jim to daří? Hosty dalšího dílu podcastu #FinŽeny byly Senior Manažerka People & Organization v Generali Česká pojišťovna Lucie Šafirová, Sustainability manager CEE v Generali CEE Holding Marika Valditara Nicajasová a Head of External Communications & CSR pro SR&ČR Monika Majerčíková.
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Money
Zodpovídají za oblasti, kde hlavní roli hrají empatie a vlídnost. Přitom musí vždy pamatovat i na byznysové cíle skupiny Generali. Jak se jim to daří? Hosty dalšího dílu podcastu #FinŽeny byly Senior Manažerka People & Organization v Generali Česká pojišťovna Lucie Šafirová, Sustainability manager CEE v Generali CEE Holding Marika Valditara Nicajasová a Head of External Communications & CSR pro SR&ČR Monika Majerčíková.
Nejsme policie
V průběhu posledních let se dramaticky mění role poskytovatelů služeb na telco trhu. Zatímco dříve byla motorem poptávky i nabídky míra pokrytí signálem a možnost připojení, dnes je pole působnosti mnohem širší a proměnily se i požadavky zákazníků. „Začínali jsme u volání s SMS, s příchodem chytrých telefonů se důraz přeorientoval na data a dnes řešíme, jak být užitečným partnerem v digitálních životech našich zákazníků,“ říká Babić. „Škála služeb je široká, včetně TV nabídky nebo bezpečnostních řešení,“ dodává.
Při budování digitální společnosti chce T-Mobile pamatovat mimo jiné na posilování odolnosti a inkluze. To může znít jako úkol pro zcela jiné instituce, než je telekomunikační společnost. Babić to zasazuje do kontextu. „Ne každý se snadno sžívá s novými technologiemi. Služby poskytujeme nejen v centrech velkých měst, ale i na venkově. Také proto pokračujeme v posilování nejen mobilní, ale i pevné sítě. Inkluzí zde není myšlena pouhá možnost připojení. Jde o to, aby se lidé cítili při využívání digitálních služeb komfortně a bezpečně, ať jsou kdekoli - v centru města nebo na horách,“ vysvětluje manažer a dodává, že sami zaměstnanci T-Mobilu včetně něj procházejí výukovými programy na téma bezpečnosti digitálního prostředí.
Speciální pozornost společnost věnuje tématu nenávistných projevů na internetu, což je součást širší kampaně mateřského Deutsche Telekomu. „Nejde o kontrolu, nejsme policie. Chceme ale využít možnosti dané naší velikostí a vlivem k tomu, abychom lidem vysvětlili, co nenávistné projevy způsobují. Že ta slova nezůstanou jen na displeji pisatele, ale že si je někdo přečte. I s používáním internetu se pojí zodpovědnost,“ pokračuje Babić.
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Plyn nebo elektřinu vám dnes může dodat kdokoli. Rozdíl dělá kvalita služeb, doprovodný servis a vize do budoucna, říká finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti innogy András Grof. V podcastu Global Minds blíže představil strategii společnosti na příští roky, během nichž chce innogy v Česku investovat 100 miliard korun.
Život s AI
Pro současný telekomunikační sektor platí, že každý jeho účastník musí být na špičce technologického vývoje. To dnes obnáší implementaci nástrojů umělé inteligence, k níž však ne každý má bezmeznou důvěru. Podle Babiće je i v tomto případě na místě primárně osvěta. „Abychom mohli technologiím důvěřovat, musíme je chápat. Technologie využitá pro dosažení dobrých cílů je nenahraditelná. Ale ne vždy slouží ve jménu čestných záměrů. Důvěra a důvěryhodnost se proto z množiny 'měkkých' témat přesouvají mezi nejvyšší priority. Je přitom snadné o ni přijít, proto považujeme ochranu a bezpečnost klientských dat za klíčovou,“ komentuje Babić.
Nástup umělé inteligence chápe jako revoluci v korporátním světě a řadí se k těm, kteří ji vítají s optimismem. „Existují různé názory. Od toho, že je to jen krátkodobý trend, až po tvrzení, že nástup AI je srovnatelný s průmyslovou revolucí. Já to vítám s optimismem. AI v našich budoucích životech své místo mít bude a nám jako společnosti umožní poskytovat služby mnohem lepším způsobem,“ je přesvědčen Babić.
Vzhledem ke svému dosavadnímu profesnímu životopisu má Babić možnost srovnání zákaznických preferencí v různých zemích. Základní požadavek je podle něj obecně sdílený, a to je konektivita. „Jakmile jsou signál a data, vše je v pořádku,“ říká manažer. „Častý je též požadavek jednoduchosti služeb. Žijeme ve velmi komplikovaném prostředí a nikdo se asi nebudí a nechce budit s myšlenkou na strukturu mobilních a datových tarifů a dalších služeb. Čeští zákazníci od nás očekávají přehlednou nabídku služeb a jednoduchou komunikaci a spolupráci. A vyhovuje jim též, když mohou vše vyřídit na jednom místě. My se snažíme jim vyhovět,“ dodává Babić.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Co také v podcastu zaznělo
- Jak populární jsou v Česku oproti jiným zemím zákaznické programy s benefity?
- Co obnáší program Magenta Moments a čím specificky cílí na české zákazníky?
- A čím to je, že v Česku tolik uspěla Magenta TV?
I o tom byla řeč v podcastu Global Minds.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.