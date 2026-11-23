Trump zasáhl, Huang se vrací do čela Nvidie. Akcie vystřelily vzhůru
Ještě minulý týden Nvidia tvrdila, že svého bývalého šéfa zpět nevezme. Teď je všechno jinak. Jensen Huang se po skandálu kolem mimomanželských vztahů, včetně poměru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu, vrací do čela technologického gigantu. K obratu přispěl tlak prezidenta Donalda Trumpa, zaměstnanců i investorů. Akcie Nvidie v předburzovním obchodování vyletěly o více než 31 procent.
Americký čipový gigant Nvidia předvedl mimořádný personální obrat. Společnost, kterou cituje agentura Reuters, v pondělí oznámila, že s okamžitou platností vrací svého spoluzakladatele Jensena Huanga do funkce generálního ředitele. Stalo se tak pod rostoucím tlakem zaměstnanců, akcionářů, obchodních partnerů a také amerického prezidenta Donalda Trumpa, který už minulý týden veřejně prohlásil, že chce Huanga znovu vidět v čele společnosti. Investoři rozhodnutí přivítali s nadšením. Akcie Nvidie v předburzovním obchodování posílily o více než 31 procent.
Ještě minulý týden přitom předseda správní rady Nvidie Harvey Jones tvrdil, že společnost Huanga znovu nezaměstná, a to navzdory sílící kampani za jeho návrat. Situace se však rychle změnila. Petici požadující Huangovo opětovné jmenování podepsalo více než 180 tisíc lidí, mezi nimi také miliardář Elon Musk. Podpora přicházela z technologického průmyslu i od zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti.
Skandál kolem amerického čipového gigantu Nvidia nabírá na obrátkách. Milenka bývalého šéfa Jensena Huanga byla déle než rok v kontaktu s čínskou zpravodajskou službou. Akcie firmy už ztratily téměř polovinu hodnoty a ve Washingtonu sílí otázky, zda Trumpova administrativa příliš nepolevila v kontrole vývozu strategických čipů do Číny.
Aféra kolem Nvidie houstne. Huangova milenka byla v kontaktu s čínskou rozvědkou
Zprávy z firem
Skandál kolem amerického čipového gigantu Nvidia nabírá na obrátkách. Milenka bývalého šéfa Jensena Huanga byla déle než rok v kontaktu s čínskou zpravodajskou službou. Akcie firmy už ztratily téměř polovinu hodnoty a ve Washingtonu sílí otázky, zda Trumpova administrativa příliš nepolevila v kontrole vývozu strategických čipů do Číny.
Trump: Amerika Huanga potřebuje
Návrat Jensena Huanga do čela Nvidie veřejně podpořil také americký prezident Donald Trump. Na své síti Truth Social uvedl, že americká vláda nemá důvod se domnívat, že by opětovné jmenování spoluzakladatele technologického gigantu představovalo riziko pro národní bezpečnost Spojených států. Trump tak reagoval na rozhodnutí Nvidie vrátit Huanga do funkce generálního ředitele, z níž v polovině listopadu odstoupil kvůli skandálu kolem vztahu se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu.
„Správní rada Nvidie učinila správné a náležité rozhodnutí, když Jensena Huanga vrátila do funkce generálního ředitele. Naše země potřebuje Jensenovu vůdčí roli v Nvidii, aby byla úspěšná nejen firma sama, ale také americká ekonomika,“ napsal Trump. Jeho vyjádření podtrhuje význam Nvidie pro Spojené státy. Společnost totiž patří mezi klíčové hráče v budování infrastruktury pro umělou inteligenci.
Skandál s údajnou čínskou špionkou ustoupil tlaku na návrat
Huang rezignoval 12. listopadu poté, co vyšly najevo jeho mimomanželské vztahy. Jeden z nich udržoval s podnikatelkou, kterou americké úřady podezírají ze špionáže pro Čínu. Peking toto obvinění odmítá. Jeho odchod vyvolal značný rozruch nejen v Silicon Valley, ale také na Tchaj-wanu a ve Washingtonu. Huang totiž z původního výrobce čipů pro videohry vybudoval dominantního dodavatele procesorů pro umělou inteligenci a osobně sehrával zásadní roli při vývoji produktů, vztazích s klíčovými zákazníky i komunikaci s americkou administrativou.
Rozhodnutí správní rady vrátit Huanga do vedení ukazuje, jak silný vliv má spoluzakladatel na fungování jedné z nejhodnotnějších společností světa. Současně otevírá otázku, nakolik je Nvidia na jeho osobě závislá. Správní rada v pondělí uvedla, že je spokojena s Huangovou otevřeností a jeho schopnostmi vést společnost. Po konzultacích s vysoce postavenými představiteli americké vlády navíc dospěla k závěru, že jeho návrat nepředstavuje riziko pro národní bezpečnost.
Dosavadní dočasná šéfka společnosti Colette Kressová bude nadále působit jako finanční ředitelka. Nvidia tak po necelých dvou týdnech personální nejistoty znovu získává manažera, který se zásadním způsobem podílel na jejím vzestupu mezi nejvýznamnější technologické společnosti světa.
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