Wall Street zažila akciovou euforii. Nvidia překonala dvacetiletý rekord
Wall Street zažila největší jednodenní růst od dubna loňského roku. Návrat Jensena Huanga do čela Nvidie vrátil investorům chuť nakupovat technologické akcie a spustil prudkou rally. Akcie čipového gigantu vyskočily o více než 30 procent, technologický Nasdaq přidal 6,5 procenta. Po výprodejích z minulého týdne se tak na trhy vrátila euforie kolem umělé inteligence.
Americké akciové trhy v pondělí prudce posílily a smazávaly část ztrát z předchozího týdne. Hlavním impulzem se stal návrat Jensena Huanga do čela technologického gigantu Nvidia, který obnovil zájem investorů o společnosti spojené s umělou inteligencí. Širší index S&P 500 vzrostl o 4,73 procenta na 7237,17 bodu a technologický Nasdaq Composite přidal 6,5 procenta na 24 089,56 bodu. Pro oba indexy šlo o nejvyšší jednodenní procentní růst od dubna 2025, kdy americký prezident Donald Trump pozastavil zavádění rozsáhlých cel. Dow Jones si polepšil o tři procenta na 49 595,31 bodu.
Největší pozornost přitáhla samotná Nvidia. Její akcie vyskočily o více než 30 procent, což představovalo nejprudší jednodenní procentní růst za více než dvacet let. Návrat Huanga do vedení firmy přišel po období výrazné nervozity, kdy investoři zpochybňovali udržitelnost obrovských investic do umělé inteligence i vysoké ocenění technologických společností. Ještě v pátek přitom indexy S&P 500 a Dow Jones potvrdily vstup do korekce, tedy pokles alespoň o deset procent z předchozích maxim.
Ještě minulý týden Nvidia tvrdila, že svého bývalého šéfa zpět nevezme. Teď je všechno jinak. Jensen Huang se po skandálu kolem mimomanželských vztahů, včetně poměru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu, vrací do čela technologického gigantu. K obratu přispěl tlak prezidenta Donalda Trumpa, zaměstnanců i investorů. Akcie Nvidie v předburzovním obchodování vyletěly o více než 31 procent.
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Leaders
Ještě minulý týden Nvidia tvrdila, že svého bývalého šéfa zpět nevezme. Teď je všechno jinak. Jensen Huang se po skandálu kolem mimomanželských vztahů, včetně poměru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu, vrací do čela technologického gigantu. K obratu přispěl tlak prezidenta Donalda Trumpa, zaměstnanců i investorů. Akcie Nvidie v předburzovním obchodování vyletěly o více než 31 procent.
Technologické akcie znovu táhnou trh
Růst se zdaleka neomezil jen na Nvidii. Výrazně posilovali také další výrobci polovodičů a velké technologické společnosti včetně Amazonu, Microsoftu, Mety a Alphabetu. Investoři se vraceli rovněž k firmám provozujícím cloudové služby a datová centra, jejichž akcie v předchozích obchodních seancích čelily silným výprodejům. V zelených číslech skončila většina sektorů amerického trhu, jedinou výjimkou byla energetika.
„Huangův návrat představuje jeden z největších obratů v historii akciového trhu. Nikdy předtím nespočívala taková hodnota na bedrech jediného manažera,“ uvedl stratég společnosti TradeStation David Russell. Jeho slova vystihují mimořádnou váhu Nvidie, která patří k hlavním symbolům investičního boomu kolem umělé inteligence.
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Trhy
Zlato, tradičně považované za bezpečný přístav pro investory, prochází mimořádně turbulentním obdobím. Po největším týdenním propadu za osm měsíců se jeho cena prudce odrazila ode dna. Zatímco čínští investoři využívají zlevnění k nákupům, světové trhy nervózně sledují americké úrokové sazby, inflaci i otřesy kolem technologických akcií.
Fed může euforii rychle zchladit
Dalším důležitým testem pro Wall Street bude středeční zveřejnění amerického indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE), který patří mezi klíčové inflační ukazatele sledované americkou centrální bankou. Investoři z něj budou vyvozovat, jakým směrem se může ubírat měnová politika Fedu. Podle agentury Reuters totiž na trzích sílí očekávání, že kvůli přetrvávající inflaci a silnému výkonu americké ekonomiky může centrální banka zvyšovat úrokové sazby rychleji, než se dosud předpokládalo.
Silnější očekávání růstu sazeb podpořila také americký dolar. Dolarový index, který sleduje jeho hodnotu vůči šesti hlavním světovým měnám, vzrostl o 0,5 procenta na 104,34 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,6 procenta na 1,0901 dolaru, zatímco dolar k japonskému jenu posílil o 0,3 procenta na 158,95 jenu. Euro vůči jenu ztratilo 0,4 procenta a obchodovalo se za 173,27 jenu.
Technologické akcie zlevnily na úroveň, kterou investoři nepamatují od pandemického výprodeje. Wall Street přesto vyhlíží další růst a bankovní giganti Goldman Sachs či Morgan Stanley věří ve výrazné zhodnocení amerických akcií. Jenže pod zdánlivě lákavými cenami se skrývá zásadní riziko: miliardové investice do umělé inteligence se nemusejí vrátit tak rychle, jak trhy očekávají. A kdo na technologickou revoluci vsadí příliš draze, může nakonec prodělat.
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Názory
Technologické akcie zlevnily na úroveň, kterou investoři nepamatují od pandemického výprodeje. Wall Street přesto vyhlíží další růst a bankovní giganti Goldman Sachs či Morgan Stanley věří ve výrazné zhodnocení amerických akcií. Jenže pod zdánlivě lákavými cenami se skrývá zásadní riziko: miliardové investice do umělé inteligence se nemusejí vrátit tak rychle, jak trhy očekávají. A kdo na technologickou revoluci vsadí příliš draze, může nakonec prodělat.
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