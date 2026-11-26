Maďarsko zdaní nejbohatší. Magyar chce od miliardářů vybrat 13 miliard ročně
Maďarsko mění pravidla pro nejbohatší. Parlament schválil novou daň z velkých majetků, která má státu každoročně přinést 200 miliard forintů, tedy lehce přes 13 miliard korun. Premiér Péter Magyar tím plní jeden ze svých předvolebních slibů. Peníze chce využít ke snížení daní lidem s nejnižšími příjmy. Zákon však ještě čeká na podpis prezidenta.
Po šestnácti letech vlády Viktora Orbána přichází v Maďarsku zásadní změna daňové politiky. Nový premiér Péter Magyar prosazuje vyšší zdanění nejbohatších obyvatel země a tamní parlament nyní jeho plán schválil. Od 1. ledna 2027 má začít platit majetková daň, která se dotkne lidí s majetkem přesahujícím jednu miliardu forintů, tedy přibližně tři miliony dolarů, uvádí Bloomberg.
Nová daň má dvě sazby. Na majetek přesahující jednu miliardu forintů, více než 65 milionů korun, se bude vztahovat jednoprocentní zdanění, zatímco u majetku nad 100 miliard forintů (6,57 miliardy korun) sazba vzroste na 1,5 procenta. Magyarova vláda očekává, že tímto způsobem získá do státního rozpočtu přibližně 200 miliard forintů ročně. Výnos chce použít na snížení daně z příjmů pro nejméně vydělávající zaměstnance.
Praha, Brno, Bratislava a Budapešť by v budoucnu mohla propojit vysokorychlostní železnice. Česko a Maďarsko chtějí pro projekt získat peníze z příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie a jejich ministři dopravy už podepsali memorandum o spolupráci. Premiér Andrej Babiš i jeho maďarský protějšek Péter Magyar připouštějí, že půjde o projekt na více než deset let a o desítky miliard.
Ambiciózní plán Babiše a Magyara. Prahu a Budapešť má propojit vysokorychlostní železnice
Politika
Praha, Brno, Bratislava a Budapešť by v budoucnu mohla propojit vysokorychlostní železnice. Česko a Maďarsko chtějí pro projekt získat peníze z příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie a jejich ministři dopravy už podepsali memorandum o spolupráci. Premiér Andrej Babiš i jeho maďarský protějšek Péter Magyar připouštějí, že půjde o projekt na více než deset let a o desítky miliard.
Magyar obrací daňovou politiku proti nejbohatším
Zdanění velkých majetků patřilo k předvolebním slibům Pétera Magyara, který se dostal k moci letos v dubnu. V kampani ostře kritizoval korupci během šestnáctileté vlády Viktora Orbána a upozorňoval na vznik nové vrstvy mimořádně bohatých podnikatelů s politickými vazbami. Mezi lidmi, kteří během Orbánovy éry získali značný majetek, zmiňoval také členy rodiny bývalého premiéra.
Magyar nyní prosazuje, aby nejbohatší obyvatelé nesli větší část nákladů na fungování státu. Podobná politická debata se vede také v dalších evropských zemích. Vyšší daně z majetku a investic prosazují politici například ve Španělsku, Itálii či Nizozemsku. Reagují tím na nespokojenost voličů s rostoucími životními náklady a stagnujícími mzdami.
Stát chce vybrat 200 miliard forintů ročně
Pro představu, jak úzké skupiny se nejvyšší sazba týká, stačí pohled na maďarský žebříček nejbohatších lidí. Podle posledního seznamu místní edice magazínu Forbes disponuje majetkem přesahujícím 100 miliard forintů celkem 36 Maďarů. Právě na majetek nad touto hranicí se má vztahovat sazba 1,5 procenta.
Daň se bude platit jednou ročně na základě vlastního přiznání jednotlivých poplatníků. Povinnost podat přiznání budou mít pouze lidé, jejichž majetek přesahuje miliardu forintů. První přiznání budou muset odevzdat do 31. srpna 2027, přičemž rozhodující bude hodnota majetku ke konci roku 2026.
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Zákon ještě může zastavit prezident
Přestože maďarský parlament novou daň schválil, její zavedení ještě není definitivní. Zákon musí projít rukama prezidenta Andráse Baky, který se úřadu ujal letos v srpnu. Od svého nástupu již několik zákonů vrátil parlamentu nebo je předložil ústavnímu soudu k přezkumu.
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