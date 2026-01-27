Hamleys končí. Definitivně. Investor se nenašel
Provozovatel největšího hračkářství ve střední Evropě míří do konkurzu. Firma Inexad dluží věřitelům 122 milionů korun a na účtech má jen stovky tisíc. Jednání s investory ani bankou nevyšla. Legendární prodejna na Příkopech zavřela definitivně.
Firma Inexad, provozovatel hračkářství Hamleys a Playground na pražských Příkopech, na sebe podala insolvenční návrh. Podle něj dluží věřitelům 122 milionů korun, na účtech má ale pouze 440 tisíc korun. Jednání s investory nebyla úspěšná, nové prostory pro prodejnu nenašla a podnikání už obnovit nemůže. Navrhuje proto konkurz. Upozornil na to server e15.cz.
Prostory v ulici Na Příkopě měla firma pronajaté, výpověď z nájmu dostala loni v září. Provoz obchodu skončil letos 5. ledna. „Toto datum představuje kritický zlom v existenci dlužníka,“ píše se v návrhu. Firma od té doby nemá žádné tržby ani jiné provozní příjmy. Nevlastní další prodejny a neprovozuje e-shop.
Inexad v návrhu uvádí, že se od loňského září snažila podnikání zachránit. Jednala například s potenciálními investory o kapitálové injekci nebo odkupu společnosti. S hlavním věřitelem, kterým je Česká spořitelna, se snažila dohodnout na restrukturalizaci závazků a možném pokračování financování. Hledala také prostory, kam by mohla obchod přesunout. „Tato jednání byla bohužel neúspěšná,“ podotkla firma.
Čínská figurka Labubu z limitovaných „blind boxů“ se stala globálním hitem sběratelství i investičním fenoménem. Popularita postavičky katapultovala tržby výrobce Pop Mart i jeho akcie na historická maxima. Od začátku roku si titul na hongkongské burze připsal 200 procent.
Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace
Trhy
Čínská figurka Labubu z limitovaných „blind boxů“ se stala globálním hitem sběratelství i investičním fenoménem. Popularita postavičky katapultovala tržby výrobce Pop Mart i jeho akcie na historická maxima. Od začátku roku si titul na hongkongské burze připsal 200 procent.
Kriticky slabé Vánoce
Prosincové tržby, které bývají tradičně nejvyšší, označila za kriticky nízké. Nedosáhly ani 11 milionů korun. O rok dříve přesáhly 15 milionů, v prosinci 2023 činily více než 22 milionů korun. „Tato skutečnost jednoznačně prokázala, že pokračování v podnikání je nereálné a že společnost nemá schopnost generovat dostatečné příjmy ani v nejvýhodnějším období roku,“ uvedla firma. Podle serveru e15 mají věřitelé jen mizivou šanci na splacení svých pohledávek.
Firma Inexad na Příkopech od roku 2016 provozovala pobočku hračkářství Hamleys, která byla největší svého druhu ve střední Evropě. V posledních dvou letech pak na stejné adrese provozovala zážitkové hračkářství Playground, kde bylo například i zrcadlové bludiště, virtuální realita či velká skluzavka.
Od podzimu by v budově měla sídlit prodejna německého módního řetězce Peek & Cloppenburg.
Konec roku se blíží. Jako dárek svým čtenářům byznysový portál newstream.cz postupně zveřejní nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB, nyní budou dostupné online v rámci Inventury 2024 na newstream.cz. Začínáme s úspěšným podnikatelem Karlem Vágnerem, zakladatelem celé řady mediálních projektů a manželem Simony Krainové. „Pro nás je teď priorita byznys se Simonu, rozvíjet vlastní značky. Ono se to nezdá, ale jen aby vás pustili do velkých fabrik, které vyrábějí pro světové značky, je strašná práce,“ říká Karel Vágner.
Karel Vágner: My Slováci máme tendenci se ke všemu dostat tak nějak rychleji
Leaders
Konec roku se blíží. Jako dárek svým čtenářům byznysový portál newstream.cz postupně zveřejní nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB, nyní budou dostupné online v rámci Inventury 2024 na newstream.cz. Začínáme s úspěšným podnikatelem Karlem Vágnerem, zakladatelem celé řady mediálních projektů a manželem Simony Krainové. „Pro nás je teď priorita byznys se Simonu, rozvíjet vlastní značky. Ono se to nezdá, ale jen aby vás pustili do velkých fabrik, které vyrábějí pro světové značky, je strašná práce,“ říká Karel Vágner.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.